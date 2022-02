Rui Alberto Leite deixa o comando técnico do CS Mindelense

20/02/2022 23:18 - Modificado em 21/02/2022 15:06

O treinador Rui Alberto Leite, pentacampeão regional do futebol de São Vicente, três vezes campeão nacional, duas taças de São Vicente, três SuperTaças a frente do CS Mindelense, distinguido como melhor treinador de Cabo Verde em 2016, deixa agora, após nove anos, o comando técnico da equipa com mais títulos nacionais e regionais. A informação foi avançada pelo clube na sua página do Facebook e confirmada pelo técnico.

A decisão, conforme apuramos, foi da direcção do clube, que após uma série de maus resultados e várias críticas dos adeptos, optou por dispensar o técnico, que no entanto, não quis reagir a esta notícia. O mote, terá sido o empate frente ao Falcões do Norte, (1-1) no sábado, 19 fevereiro, na abertura da oitava jornada, a primeira da segunda volta.

Os “encarnados” somaram o quarto jogo consecutivo sem ganhar para o campeonato e marcaram apenas 1 golo nas últimas quatro jornadas, e foram ultrapassados, hoje, 20, pelo Batuque que venceu o Derby por 1-0 e ocupa agora, de forma isolada o segundo lugar.

Rui Alberto Leite, é o último treinador a festejar um campeonato nacional de futebol, antes da pandemia da Covid-19. Foi em junho de 2019, na ilha do Sal, quando o Mindelense venceu a equipa de Oásis por 3-1 na final disputada no Estádio Marcelo Leitão.

Rui Leite é também o treinador da equipa que lidera o ranking de clubes nacionais, anunciado recentemente pela Federação cabo-verdiana de Futebol.

Nas redes sociais, o Clube Sportivo Mindelense agradeceu ao técnico o seu empenho e dedicação no comando dos “Leões da Rua da Praia”.

As reacções dos adeptos dos encarnados são neste sentido também. E muitos consideram que foi uma péssima decisão da direcção do clube, embora reconheçam o momento difícil, acreditam que seria capaz de conduzir a equipa a bom porto.

“Para mim melhor treinador Caboverdiano. Mas o futebol é assim, uma hora estamos lá em cima e no outro, estamos embaixo. Mas confio na qualidade e na seriedade do seu trabalho”, uma reação que é subscrita pelas mensagens na publicação do CS Mindelense no facebook.

Contactado, o técnico confirmou a decisão, contudo deixou para outro momento, as reacções sobre a sua saída do comando técnico do clube, após nove anos, em que venceu tudo o que tinha para vencer em São Vicente e em Cabo Verde.

A direcção do Mindelense assinou no dia 5 de Março de 2014, um acordo de trabalho com o técnico Rui Alberto Leite. O vínculo entre as duas partes surge na sequência da cessação das funções da equipa técnica liderada por Abel e composta por Dario e Yoiá. O presidente do CS Mindelense.

Recorde-se que Rui Leite treinava o Grémio Sportivo Castilho, clube que fez regressar ao G8 em 2012 após um percurso de quatro anos na Segunda Divisão. No seu regresso à ribalta do futebol são-vicentino, Rui Leite conseguiu manter o Castilho na primeira divisão, na altura. Hoje o Castilho está no G8, após voltar a ascender à primeira divisão.

EC