IMP proíbe saída de pequenas embarcações e barcos de boca aberta devido ao estado do tempo

19/02/2022 01:04 - Modificado em 19/02/2022 01:04

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou, hoje, a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional, devido ao estado do tempo.

Conforme uma nota de imprensa, o IMP informou que esta medida se deve às condições do estado do tempo no arquipélago, durante as próximas 24 horas, que causa uma “visibilidade moderada de 7000 a 5000 metros” e “por vezes má, igual ou inferior a 3000 metros devido a bruma seca ou poeira em suspensão”.

Informou ainda que o vento sopra do Nordeste (NE), moderado a fresco, com velocidade entre 20 a 38 quilómetros por hora, passando a fresco ou muito fresco, com velocidade entre 29 a 49 quilómetros por hora, e por vezes forte, soprando entre 50 a 61 quilómetros por hora, com rajadas ocasionais, nas zonas ocidentais, durante o período da manhã.

As ondas, acrescentou, também se deslocam no sentido Norte–nordeste (NE/NNE), podendo atingir entre 02 a 3,5 metros, afectando gradualmente sectores inter ilhas, passando de 2,5 a 4,5 metros a Noroeste/Norte, ao longo da manhã, e localmente entre 01 a 2, 5 metros nas zonas costeiras sul.