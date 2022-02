Administração da Electra anuncia plano de ação com medidas severas para clientes em situações irregulares

19/02/2022 01:00 - Modificado em 19/02/2022 01:00

O conselho de administração da Electra informou hoje que tem em curso um plano de ação com medidas severas para clientes em situações irregulares, devido ao elevado número de clientes com facturas de energia eléctrica por liquidar.

Através de um comunicado veiculado na sua página nas redes sociais a empresa de produção e distribuição de energia explicou que “a situação é muito mais grave e preocupante” com os “grandes clientes, empresas públicas e privadas, serviços autónomos de água, indústria, sector hoteleiro, indústria de panificação, supermercados, centros comerciais e oficinas”.

Nisto, sustentou que para além da dívida elevada, a empresa enfrenta outro mal que é o furto e fraude de energia elétrica, um crime cometido por todos os tipos de consumidores, mas com maiores prejuízos e dimensões nas empresas, operadores económicos e bairros de classe média/alta, ou seja, nos chamados “clientes que podem pagar, mas não querem pagar”.

“Os clientes deverão estar cientes e terem a consciência do mal que estão a provocar à empresa e toda economia do País, sendo uma obrigação contratual, moral e legal do cumprimento no pagamento das facturas, pois não o fazendo, estão a pôr em risco todo o sistema eléctrico, desde aquisição de novos equipamentos, manutenções preventivas das máquinas, principalmente nas centrais de produção, melhorias e extensões de redes eléctricas e de água, para poder levar até ao consumidor final um serviço de qualidade”, advertiu a Electra no documento.

Nesta sequência assegura que para pôr cobro a esta situação, está em execução, um plano de ação com medidas severas, direcionadas aos clientes de todas as localidades e de todos os segmentos, a nível nacional, com aviso prévio, a solicitar a regularização da dívida, e pagamento imediato das faturas, sendo que, haverá sempre a abertura para negociação da dívida, com assinatura de acordos para amortização das dívidas antigas. Em caso de não cumprimento, recorre ao corte do serviço.