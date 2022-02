São Vicente: Nigeriano suspeito de tráfico de estupefacientes fica proibido de sair do país

18/02/2022 20:53 - Modificado em 18/02/2022 21:02

Um indivíduo de nacionalidade nigeriana foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas do tráfico de estupefacientes, está interditado de sair do País. O Tribunal de São Vicente decretou ainda apresentação periódica às autoridades.

A Polícia Judiciária, em um comunicado, avança que o suspeito foi presente na última terça-feira, 15, ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicada apresentação periódica e interdição de saída do País, como medida de coação.

Conforme a mesma fonte, o indivíduo de 47 anos, foi detido em flagrante delito, na localidade de Monte Sossego, Alto Casa d’água, no dia 14 de fevereiro através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Na operação foram, ainda, apreendidos 21 embrulhos de plástico transparentes contendo no seu interior um produto que reagiu positivo para cocaína, distribuídos em doses diferentes, duas bolsinhas de plástico transparentes contendo 57 gramas de um produto de corte, alguma quantia em dinheiro, uma catana e entre outros objetos, conforme avançou a PJ.

AC