Publicado diploma que regula o exercício da atividade do farmacêutico Hospitalar nas estruturas do sistema nacional de saúde

18/02/2022 20:28 - Modificado em 18/02/2022 20:28

Este diploma, que já está publicado no boletim oficial, segundo o diretor do gabinete para assuntos farmacêuticos do Ministério da Saúde, Bruno Santos, irá permitir não só a regularização e fiscalização do serviço como também a elaboração do regulamento das boas práticas hospitalares.

Segundo Bruno Santos, o diploma que regula o exercício da atividade farmacêutica hospitalar nas estruturas de saúde irá corrigir a ausência da legislação em relação às farmácias públicas.

“Temos uma legislação para as farmácias privadas e não tínhamos para as farmácias públicas. É neste sentido que nós criamos este diploma que traz-nos estes instrumentos para regular este exercício”, justifica este responsável.

O diploma define que a atividade farmacêutica hospitalar será executada nas estruturas públicas e privadas, tais como hospitais centrais regionais e privados faz referências ainda as instalações e equipamentos adequados, e não só.

“As competências do serviço farmacêutico hospitalar que não havia, a competência do diretor técnico, também como deve ser feita a gestão dos medicamentos dos produtos farmacêutico, desde produção armazenamento e a distribuição, mas também é questão de articulação com outros serviço e também faz referência aos recursos humanos que deve ter este serviço”, exemplifica Santos.

Para Bruno Santos, o diploma irá permitir não só a regularização e fiscalização do serviço como também a elaboração do regulamento das boas práticas hospitalares, o que a seu ver é um documento muito importante para todos os hospitais caboverdianos.

A fiscalização do cumprimento do diploma que regula o exercício da atividade farmacêutica hospitalar das estruturas de saúde que entrará em vigor dentro de 30 dias será que da competência da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS).