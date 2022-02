ICIEG alarga prazo para Candidatura de 4ª Edição do Concurso Nacional Contos Igualdade de Género

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) decide fazer o alargamento do prazo para candidatura de 4ª Edição do Concurso Nacional Contos Igualdade de Género, ou seja, até 26 de Março de 2022.

Conforme o Instituto que tem o apoio das Nações Unidas para realização desta 4ª edição, o objetivo do concurso visa promover o conhecimento e o aprofundamento das questões de género entre os jovens do ensino secundário e profissional em Cabo Verde.

Este concurso é direcionado a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 21 anos de idade, e que qualquer candidatura só será válida se o candidato (a) submeter a sua candidatura enviando o conto e a ficha de inscrição.

Conforme o ICIEG, a igualdade de gênero é considerada como sendo uma questão de direitos humanos, e sendo assim “é fundamental que os estudantes do ensino secundário apropriem desses direitos”.

Os promotores acreditam que com esse concurso, indica regulamento, irão fomentar também a meritocracia e o acesso a produtos informáticos cada vez mais importantes na atualidade.

E ainda, acrescenta, contribuir para que a sociedade de conhecimento seja uma realidade através do acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação que se materializam a cada ano.

“Com o concurso os estudantes poderão demonstrar o conhecimento que detém acerca do género de uma forma criativa, criteriosa, jovial e quiçá contribuindo para o aparecimento de futuros escritores engajados com as problemáticas sociais”, lê-se no documento.

AC