ARME exorta as operadoras das telecomunicações que assegurem um nível aceitável de qualidade e continuidade dos serviços

18/02/2022 01:27 - Modificado em 18/02/2022 01:27

O presidente da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), Isaías Barreto, diz estar a acompanhar as operadoras de telecomunicações para garantirem um nível aceitável da qualidade do serviço, salvaguardando os legítimos interesses dos consumidores.

“Agência Reguladora Multissetorial da Economia faz o acompanhamento regularmente junto das operadoras para garantirmos qualidade de serviço, para garantir que os serviços são prestados de acordo com um aceitável de qualidade salvaguardando o legítimo interesse dos consumidores”, adverte o presidente da ARME, quando questionado sobre a Interrupção do serviço de voz da CVTelecom.

A mesma fonte diz que a interrupção dos serviços é motivo de preocupação para a empresa, para os consumidores e para a entidade reguladora.

Por isso, adianta, a ARME tem estado a acompanhar o processo e que vão trabalhar no âmbito das suas responsabilidades com as entidades que regulam no setor, para que essas situações sejam minimizadas.

É neste sentido que pede às operadoras que assegurem um nível aceitável de continuidade dos serviços, porque, sublinha, “os consumidores não podem ser prejudicados”.

A entidade diz ter, neste momento, um projeto que visa criar um regulamento para a segurança das redes, evitando que haja a descontinuidade dos serviços.

A ARME garante que faz acompanhamento regular dos serviços prestados pelas operadoras de telecomunicações para averiguar “in loco” a qualidade dos serviços que são prestados aos consumidores.

Ontem, o diretor operacional e de manutenção da Cabo Verde Telecom avançou à rádio de Cabo Verde que a equipa técnica da empresa estava a ultimar o processo de configuração de um novo aparelho que estaria na origem do black out nas comunicações.

AC