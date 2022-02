Covid-19/São Vicente: Faltam menos de 5 mil pessoas para serem vacinadas

18/02/2022 01:08 - Modificado em 18/02/2022 01:08

São Vicente tem neste momento 55.346 pessoas com pelo menos uma dose dos imunizantes disponíveis em Cabo Verde contra a Covid-19, faltando 4.774 pessoas da população elegível serem imunizadas, indica o Boletim de Vacinação do Ministério da Saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, a população elegível em São Vicente para receber as vacinadas contra a covid-19 é de 60.120 pessoas, das quais já foram contempladas 55.346 com pelo menos uma dose das vacinas disponíveis no país (Astrazeneca e Sinopharm).

Este número representa um total de 92,1 por cento (%), da população elegível da ilha já imunizada, faltando assim 8,9 por cento (%), ou seja, 4.774 pessoas serem vacinadas.

Já com as duas doses estão imunizadas um total de 51.405 pessoas representando um total de 85,5 por cento (%) da população elegível.

De acordo com a mesma fonte, o país tem neste momento um total de 315.984 pessoas já vacinadas com a primeira dose, representando 85,3 por cento (%).

Já em termos de segunda dose 269.659 adultos já estão completamente imunizados, revelando 72,8 por cento (%).

Em termos dos adolescentes dos 12 aos 17 anos o Ministério da Saúde revela que 44.465 já receberam a primeira dose de vacina contra a covid-19, representando assim 75,1 por cento (%).