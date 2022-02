Futebol/São Vicente: Segunda volta reserva “jogo grande” entre Derby e Batuque

18/02/2022 01:04 - Modificado em 18/02/2022 01:04

O segundo e terceiro classificado ambos com 14 pontos no campeonato de futebol de São Vicente da 1ª. divisão, Derby e Batuque, encontram-se este domingo no jogo-cartaz da jornada que abre a segunda volta.

O jogo está marcado para às 16:00 de domingo, 20, no Estádio Adérito Sena, curiosamente duas equipas que ultimamente têm feito resultados diferente, ou seja, o Derby vem numa recuperação desenfreada e já leva alguns jogos sem perder, enquanto que o Batuque FC tem perdido gaz nas últimas jornadas da prova.

Certo é que estas duas estão proibidas de perder pontos, isto numa jornada em que a líder Académica e Mindelense que ocupa neste momento o quarto posto com os mesmos 14 pontos de Derby e Batuque, têm jogos teoricamente mais acessíveis, mas o Salamansa e Falcões do Norte já deram provas que são ossos duro de roer. Destaca-se a equipa de Bassana que ocupa a quinta posição com 10 pontos.

Quadro dos jogos da oitava e primeira jornada da segunda volta do campeonato de futebol de São Vicente da 1ª. divisão:

Mindelense – Falcões (14:00) e Académica – Salamansa (16:00), no sábado, 19, e Castilho –Farense (14:00)no domingo, 20, Derby –Batuque(16:00).

Na classificação, disputadas as primeiras seis jornadas do Campeonato Regional a Académica lidera com 15 pontos, seguido pelo Mindelense, Batuque e Derby com catorze pontos, cada, Falcões 10 pontos, Farense tem seis, Castilho soma quatro ponto, enquanto que o Salamansa soma três pontos.