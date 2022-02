Sub-17: Campeonato Regional de Futebol de São Vicente arranca este fim-de-semana

18/02/2022 00:55 - Modificado em 18/02/2022 00:56

O Campeonato Regional de Futebol de Sub-17 de São Vicente, arranca neste fim-de-semana, com a participação de sete equipas juniores, menos uma equipa em relação ao último campeonato.

O campo do Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), recebe, a partir deste fim-de-semana, o Campeonato Regional de Futebol de Juniores, onde sete equipas vão lutar pelo título de Campeão Regional.

Nesta nova edição da prova vão participar as equipas de Asas do Norte, Estoril, Atlético de Pedra Rolada, Juventude, Batuque FC, Real Sociedade e Cantareira FC. Em relação ao último campeonato disputado, fica de fora a equipa do Corinthians.

Na primeira jornada da competição agendada para domingo às 10 horas, defrontam-se as formações de Asas do Norte e Estoril e, às 14:00 horas, é a vez das equipas do Atlético de Pedra Rolada e Juventude medirem forças, sendo que Batuque FC e Real Sociedade disputam às 16 horas o último encontro do dia.

O Cantareira FC vai ficar isento nesta primeira jornada.

Recorda-se que a Real Sociedade é o atual campeão regional em título, depois de em 2020 ter alcançado um feito inédito no historial deste clube de Fernando Pó.