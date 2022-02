Associações reúnem-se para avaliar o estado do volei em Cabo Verde

18/02/2022 00:44 - Modificado em 18/02/2022 00:44

A Federação Cabo-Verdiana de Voleibol, garantiu o seu presidente, vai realizar um encontro com todas as associações do país, na ilha de Santo Antão, para discutir a retoma da modalidade nas ilhas, o estado atual do vólei no país, para o arranque das competições.

A informação foi avançada pelo presidente da federação António Rodrigues, que após dois anos de paragem. “A Covid- 19 provocou graves constrangimentos a modalidade no país”, refere António Fernandes que avança ainda que a modalidade passa por graves problemas.

“São quase dois anos que não se pratica voleibol. Antes da pandemia estávamos, a nível nacional, num ritmo bem competitivo, a trabalhar com as equipas, formação dos atletas”, elenca este responsável que afirma que é preciso reerguer o volei nacional. E para isso, conta com o apoio de todas as associações e equipas.

“Vamos reunir em Santo Antão brevemente para fazer uma análise da modalidade. Já houve algum movimento nas associações em algumas equipas, mas pensamos que juntos vamos ultrapassar mais esta crise”.

A ideia é retomar de forma contínua e sem pensar em parar, devido a problemas logísticos. Neste sentido, a federação mostra-se disponível em apoiar as associações financeiramente.

António Fernandes falava à RCV a partir de Marrocos, onde está em compromissos como vice-presidente da Confederação Africana de Voleibol.