Cabo Verde participa na feira de economia marítima Navalia, em Espanha

18/02/2022 00:41 - Modificado em 18/02/2022 00:41

A Câmara de Comércio do Barlavento (CCB) abriu inscrições até ao dia 04 de Março para os associados interessados se inscreverem para participar na feira de economia marítima Navalia, em Vigo (Espanha), prevista para o mês de Maio.

Trata-se, de acordo com dados avançados pela CCB, de uma das três primeiras feiras de economia marítima da Europa, que deve acolher, de 24 a 26 de Maio, mais de 750 expositores de 90 países e 25 mil visitantes profissionais.

A CCB justifica a participação na feira com o facto de a economia azul, que abrange várias vertentes da economia nacional, encontrar-se na linha da frente do processo de desenvolvimento económico de Cabo Verde.

Com mais esta missão empresarial internacional, a Câmara de Comércio do Barlavento objectiva concretizar reuniões individuais de negócios e parcerias, desenvolver contactos com importadores, distribuidores, armadores e fornecedores de diversos equipamentos navais, materiais e artefactos de pesca e ainda actualizar-se com soluções inovadoras e tecnológicas do sector.

Da mesma forma, de acordo com a mesma fonte, a missão tem por objectivo promover o turismo de cruzeiros e náutico, acompanhar as novidades na investigação científica e oceanográfica, “mergulhar” na atividade pesqueira, incluindo frota, logística, negócio, mercado e técnicas, e ainda contactar parceiros de referência na gestão de zonas marítimas e portuárias.

A Navalia 2022 tem uma capacidade instalada de 24 mil metros quadrados, já lotado a quatro meses da sua realização, e irá reunir agentes e operadores económicos de vários países em Vigo, “uma das mais importantes” cidades europeias do mercado marítimo internacional.

A feira combina a vertente exposição com possibilidades de parcerias e negócios, conta com jornadas técnicas para partilha de conhecimentos e experiências, sem excluir as particularidades do ponto de vista tecnológico e de inovação e os momentos de networking.

A CCB, na planificação desta missão empresarial, optou por valorizar o potencial marítimo cabo-verdiano e deve proporcionar aos empresários e instituições nacionais um stand próprio de exposição, oportunidades de negócio e parcerias futuras, pondo-os em contacto direto com exportadores, importadores, investidores e instituições com relevantes responsabilidades no domínio marítimo.

Em exposição estarão actividades como autoridades portuárias e segurança marítima, pesca e aquacultura, operações portuárias e frete marítimo, manutenção de navios e embarcações, processamento de pescado, armadores, engenharia naval, bunkering, investigação oceanográfica e biodiversidade, gestão de zonas marítimas e turismo de cruzeiro e náutico, entre outros.

Inforpress