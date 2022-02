Temporada de cruzeiros em São Vicente com previsão de mais 17 navios e 8 para Santo Antão

17/02/2022 16:36 - Modificado em 17/02/2022 17:40

Estão previstas para o resto do ano, 2022, 17 escalas de navios de cruzeiros em São Vicente e 12 em Santo Antão, conforme anúncio da Autoridade Portuária Cabo-verdiana, ENAPOR.

No Porto Grande do Mindelo, as previsões apontam para mais 17 escalas entre março e dezembro, enquanto o porto de Porto Novo deverá receber mais 8, no mesmo período, conforme informação avançada no seu site.

Na ilha do Monte Cara, os navios com mais números de escalas programadas são o Mein Schiff 3 (2 escalas efetuadas este ano) e o Mein Schiff Herz que ainda não visitou São Vicente este ano, tem agendada 4 escalas.

Já na ilha de Santo Antão, Vasco da Gama é o navio com mais escalas programadas nesta ilha, ou seja, durante este ano, conforme os dados da ENAPOR, vai receber o navio mais 4 vezes.

O porto do Porto Novo, Santo Antão, recebeu no dia 18 de janeiro de 2022, o Navio de Cruzeiro, Vasco da Gama, transportando 345 turistas.

Para São Vicente são 13 navios diferentes e Santo Antão 7. No entanto, desde o início deste ano até ao momento, 13 navios fazem escala nos portos de São Vicente (9) e Santo Antão(4).

De recordar que, em janeiro deste ano, durante a cerimônia de lançamento oficial da construção do Terminal de Cruzeiros no Porto Grande , o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, altura avançou que esta infraestrutura vai posicionar São Vicente como um destino turístico de referência em Cabo Verde, na região africana e no Atlântico Médio.

As obras da infraestrutura estão avaliadas em mais de 2,6 milhões de contos e com prazo de execução de 22 meses. O Governo estima que o terminal permitirá receber anualmente 200 mil turistas de cruzeiro.

Os trabalhos vão envolver a reivindicação de uma área de terra, denominada “Ponte Terrestre”, com 2.700 metros quadrados (m2), e a dragagem de aproximadamente 124.000 metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso.

AC – Estagiária