Governo declara situação de calamidade a 18 municípios, por conta do mau ano agrícola. São Vicente ficou de fora

17/02/2022 12:32 - Modificado em 17/02/2022 12:32

O governo acaba de declarar situação de calamidade em 18 concelhos, com exceção de São Vicente, Sal, Boa Vista e Mosteiros. O governo decidiu decretar situação de calamidade nas ilhas mais afetadas e adotar um conjunto de medidas para mitigar os resultados do mau ano agrícola. A resolução entrou em vigor esta quinta-feira.

De acordo com a resolução publicada em Boletim Oficial, “é declarada a situação de calamidade nas ilhas e concelhos mais afetados pelos resultados do ano agrícola de 2021/2022, derivada pelo fenômeno da seca e relacionado com a gestão de risco e segurança alimentar”.

Conforme o ministro da agricultura e ambiente, Gilberto Silva, a medida foi tomada pelo fato do arquipélago estar a enfrentar mais um ano de produção agropecuária deficitária, o quarto ano consecutivo na sequência das chuvas deficitárias e de distribuição bastante irregular.

“Todos nós já sabemos os resultados do mau ano agrícola que decorrem das fracas precipitações registadas, sobretudo, da sua má distribuição em termos parciais e do tempo. Evidentemente, isto causa de certa forma dificuldades de certas famílias, especialmente no mundo rural no que tange a pecuária. Portanto, temos que introduzir medidas que ajudem a mitigar a situação”, explica o governante em entrevista à RCV.

Gilberto Silva lembra que, o governo já havia aprovado o plano de mitigação dos efeitos da seca e do mau ano agrícola com medidas muito concretas.

“Temos uma outra medida que é essencial e que é o que consome mais recursos: o refluxo da resiliência das comunidades e referimos, sobretudo, aos contratos-programa que assinamos com os municípios para abertura de trabalho público na manutenção das acessibilidades e outras obras públicas como pacto nacional de emergência e financiar estas medidas”, diz Gilberto Silva.

Em novembro, o ministro da Agricultura e Ambiente disse que o país registou no último ano uma produção “bastante insuficiente” de grãos e em muitos sítios de pasto, avançando que já estava no terreno o plano emergencial para atenuar os efeitos do mau ano agrícola.

A resolução que foi aprovada em Conselho de Ministros em 10 de fevereiro, entra hoje em vigor.

AC