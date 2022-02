Comissão Cívica para Valorização da Matiota quer que construção de vivendas de luxo na praia da Matiota seja discutida na Assembleia Municipal

16/02/2022 22:36 - Modificado em 16/02/2022 22:36

A Comissão Cívica para Valorização da Matiota (CCVM) esteve reunida esta terça-feira, 15 fevereiro, com líderes das bancadas municipais, a presidente da Mesa da Assembleia Municipal de São Vicente, a Comissão de Ordenamento do Território, para solicitar uma reunião extraordinária da AM, especificamente, para abordar o assunto da construção de vivendas de luxo na praia da Matiota, mesmo no limite da orla marítima

A informação foi avançada por António Silva que está a frente do Movimento, que quer resgatar e valorizar Matiota, vulgo “Pedra d´Doca”, que considera que a construção de vivendas de luxo no local, totalmente dentro da orla marítima, assume não só “caráter de ilegalidade, desrespeita a Constituição da República”.

E vai ainda mais longe, alegando que “é um processo de aquisição sem transparência”, um projeto de “exclusão social em particular das populações mais desfavorecidas, uma aberração arquitetónicos e ambiental pois implanta uma muralha de betão entre a estrada e o mar, contrários os princípios de uma cidade saudável e sustentável, os princípios de uma cidade Inteligente / Smart City” e que pode colocar em causa a segurança e a soberania nacional.

Já que conforme a mesma fonte que usou as redes sociais para mostrar a sua posição sobre este empreendimento que “propicia condições para o tráfico de pessoas e estupefacientes, empobrece a história e cultura da ilha, reduz as potencialidades turísticas da ilha de São Vicente, além de incorporar riscos para os frequentadores e foco de previsíveis conflitos sociais”.

Entende que as orlas marítimas sempre despertaram muita atenção para construções do tipo, mas acredita, que este projeto de vivendas pode ser construído em outros locais da ilha e defende que o “interesse e o bem-estar coletivo deve prevalecer sobre a ganância de lucro fácil de um ou outro indivíduo, e o Estado pode e deve expropriar a bem do interesse público e coletivo”.

Em relação a reunião com os líderes das bancadas municipais, a presidente da Mesa da Assembleia Municipal de São Vicente, a Comissão de Ordenamento do Território, considerou ter sido bem positiva.

“Praticamente todos os presentes felicitaram a CCVM por esta iniciativa cívica inovadora, vários demostraram frontalmente o seu apoio”.

A Assembleia Municipal, através da Comissão do Ordenamento do Território, referiu António Silva, deverá proceder a uma avaliação profunda da situação, ouvir as partes interessadas e recolher as informações pertinentes, a constituir um dossier que poderá suportar ou não a decisão da Presidente em convocar uma reunião extraordinária ou uma ordinária, especificamente para abordar o assunto em pauta.

Convém esclarecer, sustenta Silva, que a CCVM tem a seu dispor uma outra alternativa para forçar a convocatória de uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal. “Basta ter um abaixo-assinado com 315 eleitores para forçar uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal de São Vicente”.

Contudo, nesta fase, diz que a CCVM optou pelo diálogo e consenso, pois os eleitos municipais devem representar a população e estarem atentos e defenderem os justos interesses das populações.