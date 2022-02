Dezoito médicos e farmacêuticos de São Vicente e Santo Antão recebem formação sobre “gestão em estoque de medicamentos e produtos de saúde”

Dezoito médicos e técnicos de farmácia, de São Vicente e Santo Antão, recebem, a partir desta quinta-feira, 17, uma formação sobre “gestão de aprovisionamento e estoque de medicamentos e produtos de saúde”, na Delegacia de Saúde de São Vicente.

A formação é dirigida aos pontos focais que trabalham com o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) e a 17 farmacêuticos e técnicos de farmácia das estruturas de saúde das duas ilhas.

De acordo com uma nota do Ministério da Saúde além a formação está virada a gestão de estoque, e pretende capacitar os profissionais sobre o protocolo de tratamento antirretroviral, farmacovigilância de medicamentos antirretrovirais e medicamentos para Tuberculose Multirresistente.

Conforme a mesma fonte o objectivo é “fortalecer a capacidade de resposta em gestão de estoque e planos de distribuição para as delegacias e centros de saúde, reforçar o sistema de aprovisionamento e estoque de medicamentos e produtos de saúde, melhorar o processo de recolha de informações sobre os efeitos adversos dos medicamentos e a sua comunicação atempada ao Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças”.

A formação é organizada pelo Secretariado Executivo do Comité de Coordenação do Combate à SIDA, em parceria com a Direcção Nacional da Saúde, com o Gabinete para Assuntos Farmacêuticos e com a Entidade Reguladora Independente para a Saúde.