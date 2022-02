Primeiro-ministro representa Cabo Verde na VI Cimeira União Europeia União Africana

16/02/2022 22:19 - Modificado em 16/02/2022 22:20

@ Pagina Facebook do Primeiro Ministro de Cabo Verde

O Primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva lidera a comitiva cabo-verdiana que participa na VI Cimeira União Europeia União Africana, em Bruxelas, entre os dias 17 e 18 de fevereiro de 2022.

A delegação do país é composta pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, a Diretora Nacional de Política Externa, bem como o Embaixador de Cabo Verde em Bruxelas, José Filomeno Monteiro.

A VI Cimeira entre a União Africana e a União Europeia, acontece depois de alguns adiamentos por causa da pandemia da COVID19, e conforme o executivo nacional, vai ser uma “oportunidade de Cabo Verde se apresentar como um país comprometido com a promoção e defesa da paz, do Estado de direito, da legalidade internacional e dos direitos humanos, que coloca as pessoas no centro de todas as suas preocupações e que aposta na busca de soluções negociadas para as questões globais”.

Igualmente, realça o governo que Cabo Verde deve expor-se enquanto país com Instituições sólidas, credíveis e alicerçadas no Estado de Direito, que visam o desenvolvimento político, socioeconómico e cultural.

Salienta a mesma fonte, que para o país “trata-se de uma cimeira muito importante, justamente porque está a promover uma cada vez mais ativa participação e integração em África”, do mesmo modo que se está a consolidar as nossas relações de parceria estratégica com a União Europeia, no quadro da Parceria Especial firmada em 2007. Portanto, o arquipélago partilha da visão da Aliança África-Europa em criar um espaço de solidariedade, segurança, paz e prosperidade sustentável para os dois Continentes.

“Cabo Verde está empenhado em contribuir para que se alarguem entendimentos em relação a áreas relevantes como alterações climáticas, segurança global, realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, entre outras, de modo a que se defina a estratégia conjunta UE-UA tendo em consideração os interesses comuns dos dois continentes no seu todo, mas também de cada um dos seus Estados Membros, grandes e pequenos, como é o caso do país.

Importa ressaltar que a África e a Europa vêm tentando impulsionar uma resposta internacional em duas frentes, com recurso a instrumentos de financiamento inovadores e que visam impulsionar o investimento público e privado.

A curto prazo, pretende-se apoiar uma recuperação verde, digital, inclusiva e sustentável, e, a médio prazo, pretende-se aumentar o financiamento sustentável e acelerar o fluxo de capital privado nacional e internacional para financiar transições justas, resilientes e sustentáveis em África.

À margem da Cimeira, o Primeiro-ministro participa como orador no ECAM Council, no dia 17, num painel sobre o tema “Uma nova era de relações euro-africanas através da diplomacia da saúde: Lideres Africanos para a mudança, em que falará do exemplo de Cabo Verde na gestão da pandemia da COVID19, com realce para a cobertura da vacinação da sua população.