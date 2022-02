São Vicente: Aumento de combustíveis levam hiacistas a ponderar o aumento do preço das viagens para zonas afastadas

Os proprietários dos Hiaces da ilha de São Vicente mostram-se preocupados com as subidas frequentes do preço dos combustíveis, que não está sendo acompanhado pela atualização do preço das viagens, respectivamente para as zonas de Lameirão, Salamansa, Norte de Baía, Calhau e São Pedro. Dizem que o valor atual não compensa.

É que conforme estes responsáveis, os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis têm causado um impacto “tremendo” nas suas vidas e o preço cobrado versus o aumento de combustíveis acaba por ter uma discrepância enorme, embora reconhecem que o aumento dos preços só iria prejudicar os utentes.

Emerson Matias é um destes proprietários de hiaces, que embora não fale em nome de todos, já que não têm uma associação diz que apesar de não haver um grande aumento nos combustíveis, qualquer alteração deixa os condutores penalizados, pois o aumento não acompanha o preço dos fretes e muito menos os salários dos trabalhadores.

Constata que os cabo-verdianos encontram-se “apertados” com o aumento de alguns produtos de carácter alimentício, ainda da eletricidade, água e dos combustíveis, contudo, afirma que a subida do preço das viagens para as zonas mais afastadas será inevitável.

“Neste momento, quase tudo subiu e o combustível não foge à regra, vemos mensalmente como está a ficar. E nós os proprietários de Hiaces estamos preocupados com a subida dos combustíveis que está acima do preço das viagens, que há muito tempo está nos 100$. O certo é, nós gastamos mais do que ganhamos”, realça Emerson Matias.

O maior número de reclamações é do aumento dos combustíveis e da inflação como um todo, além de outros custos que envolvem. A margem de lucro está a ficar cada vez menor”. E qualquer dia, frisou, estarão a pagar para trabalharem.

Dizem que dois (2000) mil escudos de combustível são 16 litros, o que não é nada para o carro e que este simplesmente fica na reserva para um tanque de 70L. “Às vezes somos obrigados a fazer uma viagem com 4 pessoas, o que é um absurdo, devido a concorrência”.

O mesmo sentimento é expresso por outros condutores do Mindelo, que entrevistados pelo Notícias do Norte, consideram que o aumento do preço dos combustíveis penaliza sempre os condutores.

Romão Soares Silva, que também trabalha no mesmo trajeto, diz que esta é uma questão que lhe tem tirado o sono. “O preço dos combustíveis oscila todos os meses e o preço dos fretes permanece igual. Por exemplo, eu pago 52 mil escudos ao banco todos os meses, fora o seguro que é de todos os ricos e ronda os 50 mil de três em três meses”, explica este condutor que traça um paralelo sobre as descidas e subidas do combustível. “O combustível desce 2 escudos e sobe 13 escudos. O que mostra que não está a descer, mas sim a subir cada vez mais”, critica.

Por outro lado, embora a subida do preço do bilhete deva acompanhar esta subida, reconhece que muitas pessoas poderão ter dificuldades em pagar todos os dias um valor maior. “Aí quem perde somos nós os condutores, que sendo assim ficamos na dúvida em relação a subida do preço ou não” desabafa.

Entretanto diz que caso o combustível volte a subir, esta vai ser a única solução. “Muitas pessoas andam a perguntar se o preço não vai aumentar e nós ficamos em dúvida. Os hiacistas das outras ilhas todos já subiram o preço, falta só aqui em São Vicente”.

Falta de uma associação

Com as subidas frequentes de combustíveis, as reclamações ficam sem destino certo. É que conforme Emerson Matias, a falta de uma Associação de Hiacistas dificulta o processo, que a cada dia fica mais difícil de lidar, entretanto afirma, que os passageiros já estão cientes que a mudança do preço das viagens para as respectivas zonas é necessária.

“Não temos uma associação de Hiacistas para discutirmos os problemas enfrentados. Precisamos de mais colaboração entre nós os condutores para lucrarmos e não ficarmos no prejuízo”, salienta Emerson Matias que afirma ainda que após concertação com outros responsáveis sobre a possibilidade de aumentar os preços e “todos são unânimes neste sentido”, enfatizou.

Quem também está na mesma situação são os condutores de São Pedro e Ribeira de Calhau/Calhau.

Francisco Pires “Chico”, que conduz na estrada de São Pedro considera que deveria haver uma associação para as zonas rurais como São Pedro, Salamansa e Calhau.

Diz que a situação por si é difícil, e torna-se mais difícil quando são solidários com algumas pessoas. “Há pessoas que nos pedem uma ajuda, para lhes levar de graça, porque não têm dinheiro para pagar o frete e nós proprietários sentimos isso, mas é mais difícil para as pessoas que não são proprietários”.

As vezes o que “safa”, dizem, são os “biscaites extras” com trabalhadores de obras que transportam todos os dias e os alunos dos liceus também.

Por seu Lado Ailton Livramento, diz que a pandemia foi um “baque” para os condutores e que estes tiveram que reduzir o número de passageiros, comprar álcool gel, máscaras, que significou um aumento de despesas, mas continuaram a trabalhar, já que são essenciais para estas pessoas que apanham estes transportes.

Uma oscilação de preços, que sempre acontece, não cai nada bem no seio da população, mas que é necessário, sustenta este proprietário de Hiace.

“Os clientes não querem que o preço aumente, e se caso acontecer falam até de fazer o trajecto de suas zonas para a cidade a pé (risos) ”.

Ademais, numa altura em que o Governo já descartou a possibilidade de aumento salarial em 2022, tendo em conta a situação financeira em que o país se encontra por conta da covid-19.

E no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal está a ser vendido a 120,10 ESC/L; a Gasolina a 147,20 ESC/L; o Petróleo a 106,20 ESC/L; o Gasóleo para Electricidade a 104,90 ESC/L; o Gasóleo Marinha a 89,20 ESC/L; o Fuel 380, a 102,80 ESC/Kg e o Fuel 180, a 105,70 ESC/Kg.

