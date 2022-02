São Vicente recebe torneios de golfe e ténis em comemoração dos 100 anos do fundador do Comité Olímpico Cabo-verdiano

A ilha de São Vicente recebe por estes dias alguns torneios de golfe e ténis em comemoração dos 100 anos do fundador do Comité Olímpico Cabo-verdiano Antero Barros.

Conforme informações do Comité Olímpico Cabo-verdiano, foi com este “amante do desporto e exímio professor, que via o desporto como um instrumento para formação do homem enquanto ser”, que Cabo Verde deu os primeiros passos para representação nos Jogos Olímpicos e fomentou a divulgação dos valores olímpicos em Cabo Verde, ainda nos anos de 1990.

Neste sentido para assinalar os seus 100 anos do seu nascimento, o COC irá concretizar, em parceria com o Clube de Golfe do Mindelo e a Associação de Ténis de São Vicente, torneios nas duas modalidades que Antero Barros admirava.

O torneio de ténis, que se iniciou no dia 14, e decorre até dia 20, e o de golfe, que decorre dias 19 a 20, no Clube de Ténis do Mindelo e no campo de golfe, respectivamente.

Está agendada ainda uma conferência sobre “Olimpismo e a vida e obra de Antero Barros”, que terá lugar no dia 23, data do seu nascimento, na Universidade do Mindelo (Uni-Mindelo).

O evento terá como oradores o membro do Comité Olímpico Luíz Cardoso da Silva e a professora e membro da Academia Olímpica Maria Eduarda Vasconcelos, e contará com a participação da família do fundador do COC, várias figuras mindelenses e toda a comunidade educativa da universidade.

Antero Barros foi presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano de 1989 a 2002.

Foi primeiro presidente honorário do COC e nos 13 anos à frente da instituição, o então professor, inspirado, conforme informações do COC, pelos ideais de Pierre de Coubertin, levou o espírito olímpico a todos os pontos de Cabo Verde, com a celebração de vários eventos, nomeadamente, o Dia Olímpico, congressos e seminários.

Foi na sua presidência que Cabo Verde se estreou nos Jogos Olímpicos, em 1996.

Antero João de Barros nasceu na zona do Monte, no Mindelo, em 1922, e faleceu a 31 de Outubro de 2011 em Lisboa, Portugal.