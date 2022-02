Sal: 1ª etapa do circuito mundial do Windsurf já está a ter um impacto muito positivo na economia local

16/02/2022 15:43 - Modificado em 16/02/2022 15:43

Há poucos dias do início da 1ª etapa do circuito mundial do Windsurf, o presidente do Instituto do Turismo, Humberto Lelis, afirma que este evento está a ter um impacto muito positivo na economia da ilha, principalmente nos serviços de hotelaria, restauração e transporte.

“Em Santa Maria estes dias está com uma dinâmica extraordinária, a nível das atividades, dos serviços, da restauração, dos hotéis, do alojamento, do rent-a-car”, destaca Humberto Lélis, citado pela RCV que indica que a “realização do campeonato já está a contribuir para a economia local.”

Lélis enfatiza a importância da etapa de Ponta Preta e espera com isso a projeção e a consolidação da imagem de Cabo Verde, enquanto destino com condições excelentes para a prática de desportos náuticos.

“Primeiramente, na consolidação de Cabo Verde como destino adequado, com condições extraordinárias para a prática do Windsurf e de outras modalidades ligadas ao desporto náutico”, sustenta.

Humberto Lélis acredita que as expectativas também têm a ver com a maior afluência de turistas, nomeadamente praticantes do windsurf e de outras modalidades, mas sublinha, “o foco é o windsurf”.

Este evento desportivo conta com o apoio de empresas locais e nacionais, por isso, garante que o evento não vai custar muito aos cofres do Estado.

“A própria Associação de Windsurfistas Profissionais (PWA) assume todas as despesas relativamente ao transporte nacional, da equipa PWA e dos que irão concorrer. E nós, enquanto o instituto do turismo, a nossa ação limita-se ao apoio logístico local. Os montantes a nível local não são avultados. Com envolvência de parcerias relativas a alojamento, entre outros, o valor engajado pelo instituto, é baixo”, explica o presidente

A 1ª etapa do campeonato Windsurf na modalidade de ondas acontece de 20 a 28 de fevereiro. O presidente garante que todas as condições estão reunidas para que se tenha um grande evento.

AC