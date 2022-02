Edy Tavares recebe Medalha de Mérito de Primeira Classe do embaixador de Cabo Verde em Espanha

16/02/2022 15:33 - Modificado em 16/02/2022 15:33

O atleta cabo-verdiano, Edy Tavares recebeu das mãos do embaixador de Cabo Verde na Espanha, Manuel Ney Cardoso a medalha de Mérito de Primeira Classe numa cerimónia realizada ontem, 15 de fevereiro.

Em uma publicação nas redes sociais, Edy Tavares deixou uma mensagem de agradecimento pelo reconhecimento do seu trabalho.

“Obrigado ao meu país por incutir em mim estes valores que tento transmitir ao mundo inteiro. Receber algo assim me deixa ainda mais orgulhoso de vir de onde venho e de sempre levar meu país ao topo em qualquer lugar do mundo. Gratidão eterna”, escreveu Edy Tavares, na sua rede social ao receber o prémio.

Conforme publicação do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), Cabo Verde está repleto de desportistas que nos enchem de orgulho, atletas que transportam a bandeira do nosso país além-fronteiras e inspiram gerações.

“Edy Tavares é um desses que, apesar de ainda ter uma carreira pela frente, já tem um percurso e ganhos notáveis”, lê-se na publicação.

De recordar que, o atleta internacional Edy Tavares foi agraciado, em outubro do ano passado, pelo então Presidente da República Jorge Carlos Fonseca, com a Primeira Classe da Medalha de Mérito, pelo seu trabalho ao longo dos anos, em prol da promoção e do desenvolvimento do país.

Edy Tavares chegou ao Real Madrid em novembro de 2017, depois de uma passagem pela Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) nos Cleveland Cavaliers e pelos Raptors 905, da D-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Antes, o basquetebolista representou o La Palma e Gran Canaria, também em Espanha.

AC – Estagiária