Trabalhadores do INE vão avançar com processo nos tribunais para salvaguardar os seus direitos laborais

16/02/2022 15:28 - Modificado em 16/02/2022 15:28

O presidente do Sindicato de Indústria Serviço, Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP) anunciou que colaboradores do Instituto Nacional de Estatística (INE) decidiram que vão avançar com processo nos tribunais para salvaguardar os seus direitos laborais, que dizem não foram respeitados com a implementação do novo cargos carreira e salários.

Essa reação surge após as declarações proferidas pelo vice-primeiro ministro e ministro das finanças, Olavo Correia, na semana passada no Parlamento, de que o governo já satisfez todos os compromissos que assumiu com o INE.

Eliseu Tavares afirma que os trabalhadores irão recorrer a outras formas de luta, explicando que, com a publicação dos instrumentos de gestão e a lista de transição dos trabalhadores era expectável que o enquadramento de carreira fosse concluído sem sobressaltos, mas não foi o que aconteceu.

“Depois de ter sido publicado nós tivemos vários encontros, nomeadamente com o Secretário de Estado das finanças por delegação do vice-primeiro ministro exatamente, porque há uma lista enorme de reivindicações em relação a esse processo”. De modo que, garante que este processo não está fechado de facto. “Os trabalhadores do INE não estão contentes com a forma como o processo está a ser tratado”, afirma o sindicalista.

Um dos aspetos que o novo PCCS não contemplou, segundo o presidente do SISCAP, foi o enquadramento de especialistas na carreira, principalmente aqueles que trabalham para instituições estrangeiras, nomeadamente para organizações como a Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Internacional do Trabalho (OIT) onde eles são consultores.

“Estes são especialistas naquilo que fazem e ao nível do PCCS implementar, não há nenhum trabalhador do INE”, refere Tavares acrescentando que “há trabalhadores com mais anos de antiguidade do que a própria existência da INE e nenhum é especialista”.

É neste sentido que Eliseu Tavares indica que na ausência de respostas às suas reivindicações, os trabalhadores já decidiram e agora é com os tribunais.

“Os trabalhadores já decidiram, mas estamos à procura do melhor caminho. E com certeza este processo vai chegar aos tribunais. Aliás nós temos um histórico desse aspecto com o INE que foi preciso recorrer aos tribunais para que o Estado e o próprio INE dessem razão às reivindicações dos trabalhadores.

O SISCAP comemora esta quarta-feira 30 anos da sua criação. Do programa consta uma homenagem póstuma a alguns dirigentes deste sindicato e uma palestra sobre o sindicalismo em Cabo Verde.