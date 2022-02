Mindelact 2022 ano sob o desígnio “Celebração”

A 28ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo – Mindelact 2022 decorrerá entre os dias 4 e 13 de novembro de 2022, na cidade do Mindelo e com extensão na cidade da Praia, desta vez sob o desígnio “Celebração”.

“A nossa palavra chave deste ano vem no seguimento dos acontecimentos dos anos anteriores, nomeadamente com o choque global que todos tivemos por causa da pandemia”, justifica o presidente da Associação Mindelact, João Branco.

Embora reconheça, que exista a possibilidade que tudo estará em novembro “completamente sanado e ultrapassado, mas com a imunização da grande maioria da população, certamente poderemos celebrar esta arte que a cidade e o país tanto amam. O teatro, a dança, as artes circenses e a performance”, sublinha João Branco.

O presidente da associação Mindelact espera que esta próxima edição seja “de festa, alegria, celebração do melhor que a humanidade tem e pode dar”.

“Uma edição que levantará as bandeiras da liberdade, da diversidade, da luta permanente contra todo o tipo de preconceito, numa junção de artistas de cerca de 15 países, com destaque, mais uma vez, para uma forte participação de artistas oriundos do continente Africano”, destaca.

Em relação ao ano de 2020, a mesma fonte relembra que foi realizada uma edição mais pequena, mas “muito digna”, que teve o cognome de “Edição Resistência”, por razões óbvias, quando falamos de um ano muitos casos de covid-19.

E no ano passado, na edição de 2021, acrescenta, com a vacinação da maioria da população, o mote foi o da Esperança, “de que mais dia ou menos dia, ultrapassariamos esta tremenda provação, enquanto país e povo”.

“Sob a égide da Esperança realizamos um festival já mais próximo do modelo habitual, com 10 dias de duração e uma extensão da programação na cidade da Praia, que foi a maior de sempre”, recorda.

Conforme um comunicado da Associação Mindelact, a programação será distribuída pelos palcos do Centro Cultural do Mindelo, Academia Livre de Artes Integradas do Mindelo, espaços alternativos, mostra de performances, extensão na Praia e ainda oficinas, atividades esses que vão decorrer entre 4 e 13 de novembro de 2022.

A 28ª edição do Festival Mindelact 2022, um dos mais destacados eventos de artes cénicas do continente africano e o maior de Cabo Verde, conforme aponta o comunicado,

será produzido e concretizado respeitando todas as medidas sanitárias que no momento estiverem definidas pelas autoridades do país, colocando sempre em prioridade a saúde pública e a proteção dos cidadãos, em geral, e do público do Mindelact, em particular.

