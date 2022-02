Curta-metragem “Mãe Pretinha” de Patricia Silva financiada no âmbito do BODJI

16/02/2022 00:27 - Modificado em 16/02/2022 00:28

A curta-metragem “Mãe Pretinha”, da autora, realizadora e produtora Patrícia Silva recebe financiamento no âmbito do BODJI – Concurso Nacional de ideias para produção de curtas-metragens.

Patrícia Silva é Socióloga e Professora e fazedora de teatro. Em 2008 fez o Curso de Iniciação Teatral, dinamizado pelo Camões Centro Cultural Português em Mindelo, dando início à sua aventura teatral.

“Fazer teatro para mim é uma aventura constante pois incorporar personagens acaba por ser algo sempre novo e inesperado, sendo a Lady Xanda, a mais marcante,” diz a atriz de 42 anos de idade.

É uma apaixonada pelo mundo audiovisual e acredita que é necessário explorar mais esta forma de arte em Cabo Verde e quer com “Mãe pretinha” demonstrar a desigualdade social que afeta as classes mais desfavorecidas em Cabo Verde, tendo a infância como foco dessa situação de vulnerabilidade.

A partir da temática da Alimentação Adequada como um Direito Humano, a curta-metragem mostra como o programa das cantinas escolares através de uma refeição quente garante o acesso ao alimento a todas as crianças em idade escolar, contribuindo assim para a sua nutrição e segurança alimentar.

A curta vai ser produzida em colaboração com a MM Lines Productions.

“Comecei a fazer teatro em 2008, no curso do Centro Cultural Português de Mindelo. Logo depois fundámos o Grupo de Teatro do Centro Cultural do Mindelo, que mais tarde veio a extinguir-se. Depois de fazer o curso do CCP-Mindelo comecei também a dar aulas de teatro. Descobri então não só a minha vertente actriz como também a minha vocação para professora de teatro”.

A docente do ensino secundário revela que gosta de trabalhar de forma diferente com os seus alunos, usando metodologias alternativas. De modo que o teatro “também aí, me serviu”.

O BODJI – Concurso Nacional de ideias para produção de curtas-metragens é implementado no âmbito do Projeto Aliança DHAA, financiado pela UE em Cabo Verde