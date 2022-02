Eurico Monteiro nomeado embaixador de Cabo Verde na Ordem Soberana de Malta

16/02/2022 00:23 - Modificado em 16/02/2022 00:23

Um decreto presidencial nomeia, sob proposta do Governo, Eurico Monteiro para desempenhar as funções de embaixador extraordinário plenipotenciário de Cabo Verde na Ordem Soberana de Malta, com residência em Lisboa.

De acordo com o Boletim Oficial, Eurico Monteiro passa a exercer as funções consulares na Ordem de Malta substituindo assim o diplomata Jorge Gonçalves.

Além de ter chefiado a missão diplomática da República de Malta, Jorge Gonçalves era ainda representante do País na Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO).

Eurico Monteiro é também embaixador de Cabo Verde em Portugal, tendo assumido o cargo em 2016.