Ministro do Mar orlas costeiras são as áreas que despertam maior interesse para construção e por isso devem ter um planeamento integrado

16/02/2022 00:21 - Modificado em 16/02/2022 00:21

O ministro do Mar, Abraão Vicente, disse que deste pouco tempo como ministro do Mar tem visto que as zonas costeiras são as que despertam maior interesse e por isso se deve pensar num planeamento integrado.

“As nossas zonas marítimas não podem ser disponibilizadas aos primeiros projetos que chegarem, mas têm de ser entregues e planificadas numa lógica de futuro”, reiterou a mesma fonte, para quem há a necessidade de se fazer um plano nacional antes de disponibilizar as referidas zonas.

A seu ver “não pode imperar a lei do primeiro a bater na porta do Governo” e sim há que haver um ‘master plan’ para dar “melhor uso” e ter uma “melhor visão” com reforço da investigação e concessão das orlas marítimas cabo-verdianas.

Devido a essas imposições, o Ministério do Mar, assegurou, criou o gabinete das concessões que também tem uma “perspectiva holística e integrada” no contexto actual e ainda de reservar parte deste território para investigação.

Abraão Vicente compromete-se ainda a uma “melhor gestão” das orlas marítimas, uma vez que “todos os cabo-verdianos têm direito ao seu uso presente e futuro”.

O governante presidia a abertura do workshop para lançamento do projecto “Gestão de ameaças sectoriais múltiplas nos ecossistemas marinhos para alcançar um crescimento marinho sustentável”, que decorre durante o dia de hoje no Instituto do Mar (IMar), no Mindelo.

Por seu lado, o ministro do Ambiente, Gilberto Silva, que também participou da abertura do workshop, considerou que a biodiversidade marinha de Cabo Verde enfrenta “três grandes ameaças”, sendo estas a superexploração das espécies marinhas por uma combinação de interesses de pesca comercial e de subsistência, desenvolvimento da zona costeira e sua rápida expansão que “ameaça degradar os habitats marinhos frágeis”.

Em terceiro, acrescentou a mesma fonte, são as mudanças climáticas que intensificaram as pressões existentes sobre os ecossistemas marinhos.

“Se as tendências actuais das ameaças e de pressão continuarem, o ambiente marinho do País poderá chegar a um ponto de inflexão e entrar em colapso”, advogou Gilberto Silva, admitindo que lacunas já estão aparecendo e que surgem também do facto de que “menos de seis por cento (%) das águas territoriais” estarem protegidas sob a forma de alguma categoria de protecção.

Segundo aquele responsável, foi por causa destes factores que apareceu este “importante projecto” com que se pretende reduzir as ameaças e alcançar um crescimento azul sustentável.

Como novidade, o ministro do Ambiente anunciou que ainda este ano se vai rever a lei do plástico e do seu uso em Cabo Verde e ainda impor outras exigências às entidades internacionais.

A representante do Programa das Nações Unidas em Cabo Verde, Celeste Benchimol, também presente no evento, assegurou que o PNUD, como agência de execução do projecto, e outras agências das Nações Unidas reiteram uma vez mais o compromisso para, juntamente com os demais parceiros, continuar a apoiar o Governo no desenvolvimento e implementação de políticas e estratégias e mobilização de parcerias e de recursos necessários para o desenvolvimento sustentável do País.

Um compromisso que tem em vista o cumprimento do Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) e com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).