Primeira Volta do Regional de Futebol em São Vicente rendeu 60 golos

16/02/2022 00:15 - Modificado em 16/02/2022 00:15

Nas sétimas primeiras jornadas do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente, as equipas acertaram por 60 vezes com as redes adversárias, sendo os maiores registos para Batuque e Falcões do Norte que até então festejaram mais vezes.

Concluído a primeira volta da prova, nos 28 jogos disputados, as equipas do Batuque FC e os Falcões do Norte conseguiram marcar 22 dos 60 golos até então. Ambas repartem o pódio de melhor ataque com 11 golos cada. Mais abaixo vem Mindelense e Derby com 8 golos cada, seguidos pela Académica e Farense com sete cada. Salamansa já por cinco vezes festejou na prova, enquanto Castilho por apenas 3 vezes já conseguiu ter motivos para sorrir, tornando-se no pior ataque da prova.

Nestas sete primeiras jornadas há uma média de 2,14 golos por jogo.

Já no setor defensivo destacam-se as quatro equipas da frente do campeonato. A Académica (3), Batuque (3), Derby (4) e Mindelense (4), equipas que já sofreram o menor número de golos.

No entanto, na outra metade da tabela classificativa o cenário é bem diferente, onde as outras quatro equipas já sofreram muitos golos. O Salamansa lanterna vermelha da prova, já por 14 vezes foi buscar a bola nas suas redes, sendo até este momento a pior defesa da competição, ou seja, em 7 jogos já sofreu o dobro de golos.

Seguem-se Castilho (12), Farense (10) e Falcões do Norte (10), como as equipas que já sofreram muitos golos na competição.

Na classificação, disputadas as primeiras sete jornadas do Campeonato Regional a Académica lidera com 15 pontos, seguido pelo Mindelense, Batuque e Derby com catorze pontos, cada, Falcões 10 pontos, Farense tem seis, Castilho soma quatro ponto, enquanto que o Salamansa soma três pontos.