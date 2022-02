Jovens de Bela Vista lançam petição exigindo respostas junto da CMSV sobre a conclusão das obras do campo de futebol

16/02/2022 00:09 - Modificado em 16/02/2022 00:09

@Nelson Faria

Alguns jovens da localidade de Bela Vista em São Vicente decidiram lançar um abaixo-assinado, para junto da Câmara Municipal de São Vicente solicitarem informação e conclusão das obras do Campo da Bela Vista.

De acordo com Nelson Faria, que lançou este abaixo-assinado direcionado para o Presidente da Câmara Municipal, a Vereadora do Desporto e Presidente da Assembleia Municipal, o objetivo é recolher, pelo menos, duzentas assinaturas para que sejam as démarches para sua entrega nas estruturas do município de São Vicente.

Segundo o mesmo a motivação por detrás deste abaixo-assinado, é que o campo da Bela Visa assume, para a zona, seus munícipes, desportistas, crianças e jovens da zona e da ilha, “elevada importância desportiva, e não só, sendo este o centro da dinâmica e valorização da zona se considerarmos o contributo que tem dado ao desporto e a sociedade são-vicentina e Cabo-verdiana com as grandes equipas, atletas, craques e cidadãos que tem revelado”.

“Considerando o degradar do espaço, o campo foi intervencionado pela CMSV, o que agradecemos, com perspetivas de sua melhoria quer do espaço adjacente, quer da relva que estava e ainda está em condições de impraticabilidade, num espaço temporal que se previa curto, de acordo com expectativas criadas pela CMSV, não obstante compreendermos o contexto COVID-19 e condicionantes que impôs” sustenta.

Entretanto, decorrido mais de dois anos do inicio da intervenção, sem data de desfecho previsível e nem comunicada pela CMSV, como devem calcular, pela falta e o vazio que o campo deixa a todos, sem considerar outras consequências na comunidade juvenil, no desenvolvimento de talentos e ocupação de tempos livres, estes querem saber qual a previsão da conclusão dos trabalhos e data prevista de entrega do campo aos munícipes da zona e desportistas da ilha.