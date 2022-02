São Vicente: Transcor SV admite não haver condições para aberturas de novas linhas na ilha

O presidente do Conselho de Administração da Transcor SV, Luís Gonzaga Fortes, avançou que neste momento, não há condições para se avançar com a criação de novas linhas, tendo em conta o contexto pandémico, zonas com fraca densidade populacional, entre outros.

“Nós não estamos com possibilidade de fazer investimentos, neste momento, para abrir novas linhas, porque o preço do autocarro está proibitivo, levando em conta o preço do transporte marítimo para trazer novas viaturas ”, esclarece o presidente do Conselho de Administração da Transcor.

O mesmo indica que, antes de 2019 pagavam 7.200 euros para trazer um autocarro da China para Mindelo e que em Abril de 2020 o preço quase triplicou passando para 19.500 euros.

Luís Gonzaga Fortes respondia à NN, relativamente à questão da falta de transporte público reivindicada por moradores das zonas de Lazareto e Ribeira de Passarão.

No caso de Passarão, este dirigente avança que não há previsão para a entrada de autocarro na zona, por conta daquilo que considera ser um “desperdício de recursos”.

“Poderíamos até pensar numa forma de entrar um autocarro ali, se não tivéssemos um desperdício de recursos nas zonas de Ribeira de Craquinha, Passarão, Chã de Marinha e Vila Monte, ou seja, há autocarros em excesso nesta área”, explica Fortes, lembrando que há outra empresa privada que trabalha com mais 7 viaturas nesta área.

Luís Fortes sugere que os moradores de Passarão apanhem o autocarro em Vila Monte, que tem a paragem mais próxima.

No entanto, este responsável avança que, no Passarão está previsto para breve a remodelação das linhas 5 e 12, “de forma a servir a Vila Kola São Jon”.

Em relação a Lazareto, a mesma fonte explica que, a situação da zona já está repensada da mesma forma que as linhas 5 e 12. “Isto já estava pensado, projetado em 2019 e para ser implementado em 2020, mas o processo de introdução de viaturas na zona de Lazareto ficou em banho-maria, por causa da pandemia que trouxe complicações para a Transcor.

A Administração da Transcor pensa na possibilidade de introdução de viaturas mais tarde em Lazareto, mas Fortes reconhece que, vai ser um serviço “altamente deficitário”, já que, indica, quase todas as fábricas da zona tem contratos com transportes.

“Muitas pessoas construíram casas em Lazareto e o transporte das empregadas domésticas que vão de manhã cedo e regressam a tarde, já poderíamos pensar nesta questão. E durante o dia, quem vamos transportar? Temos alunos, mas estes têm contrato com hiaces,” exemplifica o presidente da Empresa de Transportes Rodoviários de Passageiros.

Contudo, Luís Fortes diz esperar que a pandemia passe o mais rápido possível, que as coisas retomem a normalidade e que a empresa possa avançar com os projetos elaborados anteriormente.

“A nível de Cabo Verde há uma falha grande na gestão dos transportes públicos”, admite o responsável, salientando que tem que haver uma gestão criteriosa e os transportes públicos não devem funcionar separados dos serviços públicos, neste caso da CMSV e do governo.

