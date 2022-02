Amadeu Oliveira fica preso a aguardar julgamento

15/02/2022 23:42 - Modificado em 15/02/2022 23:43

Com o pronunciamento do Tribunal da Relação de São Vicente, o advogado e deputado Amadeu Oliveira, vai continuar em prisão preventiva na Cadeia Central de São Vicente, onde se encontra desde o dia 18 de Julho do ano passado, a aguardar os próximos passos do processo.

Amadeu Oliveira é acusado pelo Ministério Público de um crime de ofensa a pessoa colectiva e dois de atentado contra o Estado de Direito.

De acordo com o despacho de pronúncia do TRB, Amadeu Oliveira foi confrontado com entrevistas e declarações suas a diversos meios de comunicação social sobre as acusações contra o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, onde o rotulou de “maldito e criminoso tribunal”, o documento refere que Amadeu Oliveira afirmou que o STJ denegou justiça a Arlindo Teixeira, “fez inserção de falsidades no processo e fraude processual”, contudo não conseguiu fazer provas destas declarações.

E mesmo que tivesse feito prova das afirmações, considera o juiz que “seja qual fosse o propósito pretendido, não poderia ter seguido a via de vilipêndio, descredibilização e destruição de uma das instituições do Estado”, que é a mais alta instância judicial do País.

Questionado sobre outras declarações entrevistas, Amadeu Oliveira disse em sede de ACP não se recordar de todas as entrevistas que deu e assumiu ter feito certas declarações, ao mesmo tempo que procurou apresentar esclarecimentos sobre elas.

E sobre as declarações feitas na Assembleia Nacional, onde assumiu perante o país ter ajudado na saída de Arlindo Teixeira do País, o despacho realça que o arguido “passou a transmitir a ideia” que agiu como deputado da nação.

Para o TRB, a partir do momento da investidura do cidadão como deputado da nação, as duas figuras se misturam, sendo “difícil fazer a distinção entre uma e outra, principalmente atendendo ao caso em questão”.

O advogado e deputado Amadeu Oliveira está preso desde de Julho de 2021, altura em que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu no dia 12 de Julho, por unanimidade, autorizar a detenção do deputado Amadeu Oliveira para ser ouvido no caso em que este terá alegadamente auxiliado a saída do País de Arlindo Teixeira, detido em prisão domiciliária.

EC