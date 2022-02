Soldado suicida-se no Comando Militar da Segunda Região no Sal durante a sentinela

15/02/2022 23:45 - Modificado em 15/02/2022 23:45

As Forças Armadas anunciaram, hoje, que um soldado terá, no inicio desta tarde terça-feira, 15, cometido suicídio no Comando Militar da Segunda Região no Sal, quando estava de serviço.

Segundo o comunicado remetido a este online, as FA afirmam que o incidente deu-se por volta das 13:20 da tarde de hoje, num Paiol na dependência do Comando Militar da Segunda Região no Sal, quando o recruta se encontrava em serviço de sentinela.

O referido soldado como aponta a mesma fonte, foi encontrado já sem vida, pelo seu colega que se dirigiu ao local após ter ouvido um disparo de arma de fogo. “Informamos que foi acionada de imediato, a Polícia Judiciaria e a Delegacia de Saúde para as démarches necessárias e que já foi instaurado um inquérito para apurar os fatos e as circunstâncias em que ocorreu o óbito” diz a mesma.

No entanto, salienta que informações preliminares recolhidas pelas autoridades competentes, apontam para o suicídio como causa do óbito.

Neste sentido, afirma que a família do soldado já foi contactada e está recebendo toda a assistência das Forças Armadas de Cabo Verde, em particular do Comando da Segunda Região Militar, onde o mesmo cumpria serviço militar.