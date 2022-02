Cidade Velha recebeu, no último trimestre do ano, mais de dois mil visitantes

15/02/2022 14:23 - Modificado em 15/02/2022 14:23

O Roteiro Turístico da Cidade Velha, Património Mundial, recebeu 2549 visitantes (nacionais e internacionais) no último trimestre de 2021.

Conforme nota do Instituto do Património Cultural (IPC), a maioria dos visitantes foram os nacionais (1378), sendo que os primeiros turistas internacionais (1378) chegaram em outubro.

Números expressivos tendo em conta os efeitos da pandemia e das restrições sanitárias, e consequência das intervenções realizadas no único sítio Património Mundial de Cabo Verde como a reabilitação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, reabilitação da via de acesso Fortaleza/Sé, pintura das fachadas das casas, entre outros, tendo sempre como base o plano de Gestão Cidade Velha, 2019/2022.

Para este ano, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas garante que continuará a trabalhar nos projetos que refletirão na valorização do legado histórico do sítio, nomeadamente a reabilitação do Forte São Veríssimo, a musealização das Ruínas da Igreja da Nossa Senhora da Conceição, entre outros e os que serão anunciados em breve.

“São projetos que impulsionaram a criação de novos serviços para acolher e proporcionar experiências culturais e de lazer aos visitantes e o desenvolvimento económico das famílias”, indica nota do IPC.

Reaberto em junho de 2021, após quase dois anos de pausa, o Roteiro Turístico da Cidade Velha, Património Mundial, passou para a gestão do Estado, sob a coordenação do Instituto do Património Cultural.

AC