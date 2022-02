Partidos com assento parlamentar avaliam positivamente a atuação do Presidente da República nos quase 100 dias de mandato

15/02/2022 14:18 - Modificado em 15/02/2022 14:18

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV – oposição), a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) e o Movimento para a Democracia (MpD – partido no poder) fazem avaliação positiva dos quase primeiros 100 dias do mandato do Presidente da República, José Maria Neves.

Walter Évora da comissão política do PAICV considera que, José Maria Neves tem sido um presidente com uma postura institucional “muito forte”, que tem criado as condições para o diálogo institucional. “Um presidente que tem ouvido os diversos setores da sociedade, buscado soluções para os problemas do país”, aponta Walter Évora que diz que o PR tem alertando para as questões que, a seu ver, precisam ser corrigidas, melhoradas.

Por outro lado, a UCID dá nota positiva ao desempenho do presidente da república nos primeiros 100 dias no palácio do Platô.

O líder da UCID diz que o chefe de Estado tem andado bem e que a sua atuação satisfaz para já os democratas-cristãos. No entanto, Monteiro espera que JMN se mantenha fiel ao que prometeu aos cabo-verdianos.

António Monteiro lembra que o convite feito pelo PR à UCID para o acompanhar a uma visita de Estado, apesar do partido não ter tido a possibilidade de o acompanharem, é uma atitude que consideram ser muito importante para o país.

Do lado do MpD, a Secretária-geral, Filomena Delgado, assegura que o partido tem acompanhado com bastante atenção a atuação do PR nos quase 100 dias de mandato. O partido que suporta o governo destaca alguns momentos que marcaram a intervenção do PR.

“Podemos dizer que nestes 100 primeiros dias de mandato, o PR teve uma dinâmica própria com deslocações a várias ilhas, e municípios, instituições, recebeu os partidos políticos por ocasião da promulgação do orçamento de Estado. Portanto são aspectos que devem ser tidos em conta nesses 100 dias de mandato e que podem ser comprovadas se fizermos uma retrospectiva das notícias dos diferentes órgãos de comunicação social”, relembra.

Esta quinta-feira, o Presidente da República, José Maria Neves, completou 100 dias de mandato.

AC