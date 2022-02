Armazém Fit – Um novo espaço de treino em São Vicente para ajudar a criar mais “consciência corporal”

14/02/2022

O Armazém Fit é o novo espaço de exercício físico a funcionar, a partir de hoje em São Vicente, no centro da cidade. A ideia do projeto, conforme a gestora Marlyne Martins centra-se no treinamento com peso livre para que os alunos possam ter mais “consciência corporal”.

Além disso, o espaço vai incentivar as pessoas a fazerem consultas de rotina em clínicas parceiras, que tem como objetivo levar as pessoas a cuidarem mais do seu corpo. “Que não seja apenas a nível de exercícios físicos, mas também para que possam estar cientes da sua saúde”.

No leque de parcerias, as pessoas que praticam atividade física no local, facilidade de acesso aos cuidados de saúde. “Basta demonstrarem interesse que o próprio Armazém Fit agenda as consultas, mediante os dias”.

As consultas, elenca Marlyne Martins, vão desde ginecologistas, nutrição, pediatria, para os filhos, clínica geral, medicina interna, clínica dentária, para que os alunos do ginásio estejam estimulados a manter a sua saúde em dias.

A ideia de abraçar este projeto, surgiu quando estava de férias no país e que após frequentar um ginásio local, notou-se a falta de acompanhamento dos alunos e uma total falta de comprometimento com o bem-estar físico e de saúde dos alunos, e por isso resolveu investir nesta vertente.

No “Armazém Fit”, explica, cada vez que chega um aluno novo terá um acompanhamento personalizado, com avaliação com um personal Trainer, nutricionista, para que possa estar mais atento a sua saúde, antes de começar a treinar.

Esta é portanto uma ideia diferente dos ginásios tradicionais, que passa por não ter muitas máquinas, e ser de treino livre para que os praticantes possam ter mais “consciência corporal” e assim diminuir as possíveis lesões. “Para escutar o nosso corpo. Para não nos excedermos em demasia, em busca do físico. É que quando temos um aumento da consciência corporal, vamos equilibrar o emocional, o mental”, sustenta.

Uma das novidades do espaço são as aulas de grupo, feitas conforme a mesma, num conceito diferente para que as pessoas treinem com prazer, sempre sintonizadas com as reações do próprio corpo.

Para isso, o local dispõe de cinco profissionais da área com formação académica. “Teremos sempre dois instrutores permanentes no espaço para as aulas de grupo e de peso livre”.

Elvis Carvalho