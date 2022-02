Covid-19: Internados continuam a diminuir no país

14/02/2022

(Rui Oliveira/Global Imagens)

Na última semana Cabo Verde registou uma melhoria considerável no que toca a situação pandémica tendo neste momento 12 pessoas internadas nos hospitais

De acordo com o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, o país não tem neste momento nenhum caso grave provocado pela covid-19, visto que todos os internados nos vários hospitais se encontram estáveis.

O DNS avançou, durante a conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no país, que no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente estão cinco pessoas internados, três no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, ainda dois no Hospital Regional Santa Rita Vieira, em Santiago Norte. Já os hospitais regionais São Francisco de Assis no Fogo e Ribeira Grande de Santo Antão têm um doente cada.

Dessas pessoas três não estão vacinados contra a covid-19, ao passo que os restantes 9, já receberam pelo menos uma das doses de vacinas disponíveis no país. A média de idades é de 66 anos. A taxa de ocupação cifra-se nos 13 por cento (%).

Em termos da vacinação o país já utilizou 669.865 doses das 945.220 doses de vacinas já recebidas, correspondendo a 71% das doses já recebidas.

O total de adultos que já receberam a primeira dose é de 315.984 pessoas, o que corresponde a 85,3%. Os adultos completamente vacinados atingem um total de 269.659 pessoas, o que corresponde a 72,8%.

Há um total de 39.697 adultos que já fizeram a dose de reforço correspondendo a 10,7%.

Em termos de adolescentes o DNS apontou que 75,1% já receberam uma dose das vacinas, que corresponde a 44.465 adolescentes dos 12 aos 17 anos. Faltam cerca de 14 mil adolescentes a serem vacinados no país.

Estão já totalmente vacinados cerca de 34 mil adolescentes com a vacina da Pfizer, o que representa 57.5%.