São Vicente: Presidente da Associação de Futebol demite-se do cargo

14/02/2022 22:49 - Modificado em 14/02/2022 22:49

O presidente da Associação Regional de Futebol de São Vicente apresentou a sua demissão do cargo. Cesar Lima que está a frente da associação desde de Setembro de 2017, deixa assim o cargo alegando questões pessoais e de nível familiar.

César Lima, também conhecido por “Tchey”, em comunicado enviado ao presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Regional de Futebol de São Vicente apresentou o seu pedido de demissão, com efeito suspensivo a partir hoje, de 14 de Fevereiro.

No pedido de demissão, o responsável máximo do futebol na ilha, aproveitou para esclarecer que o “meu pedido de demissão tem a ver com questões pessoais e de nível familiar”.

No documento César Lima diz que deixa o cargo com um sentimento de dever cumprido, com belas recordações de todo esse tempo que esteve à frente da equipa que dirigiu durante estes quatro anos e deseja a todos os sócios e colegas que estiveram com a Associação aos longo do tempo as maiores felicidades.

“Foi, de facto, uma vivência da qual nunca me esquecerei e da qual não estou minimamente arrependido, mas a vida por vezes transforma-se, surgindo circunstâncias que nos empurram a fazer determinadas opções em detrimento de outras”, afirmou o presidente demissionário.

César Lima foi eleito presidente da direcção da ARFSV, no dia 19 de Setembro de 2017, fazendo-se acompanhar, entre outros, por Baltazar Monteiro, na qualidade de vice-presidente da direcção, Roberto Ramos, para presidência da assembleia-geral, Roberto Graça, no conselho fiscal, Osvaldo Santos (Conselho Jurisdicional), Osvaldo Lima Lopes (Conselho de Disciplina) e Victor Lima, no Conselho de Arbitragem.

Licenciado em Relações Internacionais, César Lima foi praticante de futebol e, como dirigente, esteve sete anos nos órgãos da Associação de Futebol de São Vicente, primeiro com a direcção de Gerson Melo, em que desempenhou o cargo de presidente da assembleia-geral, e depois com Daniel de Jesus, de que foi vice-presidente.

Elvis Carvalho