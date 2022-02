Futebol: São Pedro e Ribeira Bote cada vez mais lideres do campeonato regional da Segunda Divisão

14/02/2022 22:44 - Modificado em 14/02/2022 22:44

As equipas do São Pedro e Ribeira Bote, ambas com nove pontos, após vencerem Ponta d Pom e Corinthians, respetivamente são cada vez mais lideres do campeonato regional de futebol de São Vicente da 2ª. Divisão.

As equipas do São Pedro e Ribeira Bote continuam imbatíveis no campeonato regional de futebol da segunda divisão em São Vicente, isto após, repetirem o feito alcançado nas duas primeiras jornadas que foi vencer os seus adversários.

A jornada arrancou no sábado, com o embate entre o São Pedro e o Ponta de Pom, duas equipas que vinham de vitórias. O São Pedro conseguiu repetir o feito das duas jornadas anteriores e venceu a equipa de Fonte Inês por 3-2.

Já no domingo, os primeiros a subirem ao tapete verde do Municipal Adérito Sena foram as equipas do Amarante e Calhau. Um jogo que rendeu muitos golos durante os 90 minutos, visto que terminou empatado a três golos.

O segundo jogo do dia colocou frente a frente a equipa do Ribeira Bote e o Corinthians, que ainda não pontuou na prova. A equipa de Ribeira Bote detentor do Torneio de Abertura, confirmou o bom momento pelo que passa e não teve dificuldades em despachar a turma corintiana com uma goleada por quatro golos sem respostas.

Na classificação, disputada as três primeiras jornadas do campeonato de São Vicente da 2ª. divisão, as equipas do São Pedro e Ribeira Bote lideram com os mesmos nove pontos. Mais abaixo na tabela classificativa está o Amarante com 4 pontos, seguido pelo Ponta d Pom com 3 e Calhau com 1 ponto. Já o Corinthians continua ainda sem pontuar.