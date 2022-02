São Vicente: Biosfera almeja a criação de uma pequena unidade fabril para transformação de plástico e dar vida a objetos reciclados

14/02/2022 18:38 - Modificado em 14/02/2022 18:38

O coordenador do departamento de comunicação, Odair Cardoso, avançou que, este ano, a Biosfera I já tem em andamento um projeto-piloto para a instalação de uma pequena unidade fabril para transformação de plástico, ou seja, reciclagem.

“A biosfera tem, neste momento, em andamento um projeto-piloto para instalação de uma pequena unidade fabril para transformação de plástico, ou seja, reciclagem. Sabemos que não é todo o plástico que vamos conseguir transformar e reciclar, mas já temos identificado qual é o tipo que nós conseguimos transformar”, avançou Odair Cardoso em entrevista à NN.

Conforme o coordenador, este ano a estratégia é atacar a poluição marinha com um novo desafio que é implementar uma estratégia a nível local, e depois quiçá, avança, a nível nacional com a recolha e tratamento de resíduos.

A ideia é, segundo Cardoso, pegar no plástico, reciclá-lo, transformar e criar um novo objeto com uma “durabilidade ainda maior” e ser recolocado no mercado, ou seja, está muito próximo daqui são as ideias da economia circular.

Isto é um desafio que a biosfera tem neste momento que é sensibilizar as pessoas e criar esta unidade de transformações do plástico.

Este coordenador acredita que é uma iniciativa que se vai ouvir falar nos próximos meses em São Vicente, incluindo várias ações pontuais de apresentação do projeto, sensibilização junto de escolas, das comunidades e os produtos que vão estar disponíveis para as pessoas no mercado via outros parceiros.

A Biosfera diz estar a estabelecer uma parceria com o projeto Simili, transformação e reciclagem.

“Estamos a fazer esta parceria para criar esta variedade de opções aqui no mercado e ir chamando a atenção sempre para esta questão da poluição que afeta toda a biodiversidade, e poluição que é transversal a todas as espécies”, sublinha Odair Cardoso que acrescenta que a Biosfera I quer chamar atenção às pessoas e colocar este tema na agenda país.

Recorde-se que, a Biosfera tem levando a cabo a iniciativa “Soncent de kosta limpe” que pretende a cada último sábado de cada mês arrastar voluntários e alunos dos liceus para uma mega campanha de limpeza numa das praias de São Vicente.

AC – Estagiária