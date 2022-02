Boa Vista: detido indivíduo suspeito de quatro crimes de Abuso Sexual de menor

14/02/2022 17:27 - Modificado em 14/02/2022 17:27

Um individuo voltou a ser detido novamente fora de flagrante delito, no passado dia 10 de fevereiro na cidade do Sal Rei, pela Policia Judiciaria (PJ), após prática de quatro crimes de Abuso Sexual de Menor com Penetração, contra suas enteadas menores de 8 e 14 anos de idade, respetivamente.

Conforme nota da Polícia Judiciária, o homem de 65 anos de idade foi detido através do Departamento de Investigação Criminal da Boavista (DICBV) em cumprimento de um mandado.

Este indivíduo do sexo masculino, natural da Boa Vista, foi detido fora de flagrante delito na cidade de Sal Rei suspeito de prática de quatro crimes de Abuso Sexual de Menor com Penetração, contra suas enteadas menores de 8 e 14 anos de idade, respetivamente.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Boa Vista no dia 11 de fevereiro, para efeito do primeiro interrogatório judicial do arguido detido e aplicação da medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado Prisão Preventiva.

“De referir, que o detido havia sido condenado pelo Tribunal da Comarca da Boa Vista a 16 de julho de 2019, a uma pena de cinco anos de prisão, suspensa na sua execução pelo período de cinco anos, por crime semelhante, contra uma criança de 5 anos de idade”, lembra a PJ.

AC