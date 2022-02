Sal: casal detido na posse de 42 doses de cannabis

14/02/2022 17:23 - Modificado em 14/02/2022 17:23

A Polícia Judiciária deteve, no dia 12 de fevereiro, em flagrante delito, um casal no bairro de Alto Santa Cruz na cidade de Espargos, por este ter na sua posse 42 doses individuais de cannabis. Os indivíduos são suspeitos de Tráfico de droga de alto risco.

A operação, que executada pela PJ através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), na sequência do cumprimento de mandados de busca, resultou na apreensão, uma certa quantidade de Cannabis (42 doses individuais) entre outros elementos probatórios e deteve,

Pegos em flagrante delito no dia 12 de fevereiro, os dois indivíduos de 30 e 34 anos de idade, são suspeitos pela prática de um crime de Tráfico de Drogas de alto risco.

O casal foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, no mesmo dia, para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, foi aplicada, à mulher a medida de coação (Prisão Preventiva), e ao companheiro Apresentação Periódica e Interdição de Saída.

AC