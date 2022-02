Amadeu Oliveira vai a julgamento

14/02/2022 13:50 - Modificado em 14/02/2022 17:29

O advogado e Deputado Nacional da UCID pelo Circulo eleitoral de São Vicente, Amadeu Oliveira vai a julgamento. O Tribunal de Relação de Barlavento (TRB) considerou, que o arguido, Deputado da Nação, cometeu os crimes que é acusado pelo Ministério Público, pelo que o veredicto da Audiência Contraditória Preliminar (ACP) foi no sentido do seu pronunciamento.

Rui Araújo, membro da equipa defensora de Amadeu Oliveira, diz que a defesa nunca negou haver indícios claros de crime de ofensa a pessoa colectiva, contudo afirma que não conseguem descortinar onde estará o crime de atentado ao Estado de Direito Democrático. E portanto não se pronuncia sobre este pormenor.

“A situação que é um pouco complexa. É um deputado em pleno exercício de funções, conforme reconheceu a Comissão Especializada da Assembleia Nacional. Não foi formalmente suspenso. E ninguém negou isso até este momento. Mas está preso”, refere Rui Araújo.

Conforme documento de Despacho de Pronuncia, que tivemos acesso, as provas compiladas para o processo na fase de instrução, “saem reforçadas através do manancial de dados probatórios recolhidos nesta fase de ACP”.

Logo, conforme o mesmo documento, durante a audição do arguido “não ficou esclarecido, em moldes a convencer o Juiz de ACP, que ele, Amadeu Oliveira, terá agido apenas na qualidade de defensor, no caso da saída do país de Arlindo Teixeira, fuga do seu cliente Arlindo Teixeira, que se encontrava em prisão domiciliária, para França. Ou seja, considera o TRB que as provas reafirmam, que Amadeu Oliveira terá agido também como deputado nacional.

“Apesar de todo o dito pelo arguido e das suas justificações, da conjugação de todas as diligencias complementares de provas realizadas em sede de ACP conclui-se (para efeitos de indícios suficientes), tal como estava indiciado através dos dados carreados do MP, que a sua actuação foi também na qualidade de deputado nacional em funções e por causa delas, estando ele consciente e disso ter feito uso ou ter deixado fazer uso para, eventualmente, tirar vantagens políticas”, pode-se ler no documento.

Portanto, o Juíz Simão Santos considerou que Oliveira, abusou das suas funções como deputado da Nação e que violou de “forma grave” os seus deveres para com a República de Cabo Verde, e não de actuação, como defende Amadeu Oliveira, de “mero” cidadão ou defensor de Arlindo Teixeira.

E que após ter ajudado na saída de Arlindo Teixeira do país, salienta o mesmo documento, acusa o Amadeu Oliveira, de passar a usar a comunicação social para divulgar o feito que é agora acusado, enquanto deputado nacional em exercício de funções e que “não deixou de fazer estragos arrasadores para a justiça do país, para os juízes cabo-verdianos, e para o próprio Estado de Direito Democrático, que “ficou arqueado e cujo prestigio internacional saiu beliscado”.

Apesar de afirmar que a sua posição sempre foi como advogado, o ACP vai em sentido contrário e concluiu que as evidencias são “bastantes demonstrativas e suficientes para o levar a julgamento”.

Amadeu Oliveira é acusado pelo Ministério Público de um crime de ofensa a pessoa colectiva e dois de atentado contra o Estado de Direito.

O advogado e deputado Amadeu Oliveira está preso desde de Julho de 2021, altura em que a Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu no dia 12 de Julho, por unanimidade, autorizar a detenção do deputado Amadeu Oliveira para ser ouvido no caso em que este terá alegadamente auxiliado a saída do País de Arlindo Teixeira, detido em prisão domiciliária.

Elvis Carvalho