Observatório da Cidadania Ativa sugere instalação de câmaras de videovigilância em todas as salas de aula dos liceus do país

14/02/2022 13:11 - Modificado em 14/02/2022 17:32

Foto: Divulgação

A sugestão de câmaras de videovigilância em todas as salas de aula dos liceus do país foi deixada pelo Secretário Executivo do Observatório da Cidadania Ativa, Lucas Monteiro, que, no entanto, reconhece que se trata de um investimento avultado.

“Permitia perfeitamente que o estudante, em conversa com psicólogos, abrisse e deixasse transparecer situações que possam ocorrer como esta. E além disso, temos a lei sobre a questão da vigilância, mas não sei se é permitida a câmara de vigilâncias nas salas de aula. Isso é uma questão de ver com a autoridade respectiva permissão de ter câmeras nas salas de aulas. É um investimento enorme”, propõe Lucas Monteiro em entrevista à RCV.

O Observatório da Cidadania Ativa defende que, os gabinetes de atendimento vocacional que se estende a várias escolas do país devem também prestar apoio psicológico aos alunos prevenindo assim potenciais casos de assedio e abuso sexual.

Vigilância de proximidade por parte do pessoal auxiliar, é uma outra medida que, na opinião do porta-voz do Observatório da cidadania ativa, pode ajudar a prevenir situações de agressão sexual de alunos nas escolas.

Monteiro assegura que o observatório tem acompanhado com muita preocupação o caso do professor acusado de ter violado uma aluna na ESJB em São Vicente.

Recorde-se que o professor acusado de alegadamente ter violado sexualmente de uma menor na escola Jorge Barbosa no Mindelo já foi suspenso e está a aguardar o desenrolar do processo.