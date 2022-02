Cabo Verde deverá contar com a primeira carta desportiva nacional, a partir do mês de maio deste ano

14/02/2022 13:07 - Modificado em 14/02/2022 13:07

O projeto, segundo o presidente do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), Frederico Mbassa, inicia-se com a realização do primeiro Censo do desporto em Cabo Verde, operação estatística para a qual serão capacitados durante esta semana na Cidade da praia inquiridores e supervisores que vão estar no terreno a recolher e a tratar as informações.

Para o presidente do IDJ, em declarações à RCV, trata-se de um objetivo que o país persegue desde a década de 1980 e que finalmente vai ser materializado.

“Este Senso é um objetivo do país desde o segundo grande plano do desenvolvimento do país. E nós estamos a falar de 1986, que agora em 2022, estaremos a concretizar através do estudo da Juventude com os nossos Parceiros e Instituto Nacional de Estatística e com o financiamento do banco mundial.

O levantamento de todos os dados do movimento associativo desportivo no país, Segundo Mbassa, é para possa mensurar o impacto que o desporto tem na sociedade, na economia e na vida das pessoas e perceber quais as estratégias a traçar e evoluir setor do desporto.

O primeiro censo do Desporto consiste no levantamento em registo de um conjunto de dados e indicadores estatísticos sobre desporto cabo-verdiano. informações que segundo Frederico Mbassa serão decisivas no plano de estratégias e de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento do desporto em Cabo Verde.

Os inquiridores irão recolher informações sobre modalidades praticadas no país, todos os atletas do país com distinção por gênero, por faixa etária, os árbitros, juízes e oficiais de mesas no país, todos os treinadores e monitores, em que nível é que estão todos de infraestruturas em condições é que estão e todo o fluxo financeiro a volta do desporto.

A recolha dos dados no âmbito do primeiro censo do desporto em Cabo Verde irá decorrer entre fevereiro e março e serão contactados 6740 agregados familiares.

O projeto conta com apoio técnico do Instituto Nacional de Estatística e é financiado pelo Banco Mundial no valor de 250 mil dólares, cerca de 24000 contos.