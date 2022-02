Sal: Governo quer acelerar o processo de criação do Instituto Superior de Aeronáutica e Indústria Turística na Ilha

14/02/2022 13:05 - Modificado em 14/02/2022 13:05

A Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, avançou durante a sua visita à ilha do Sal, que o governo quer dar celeridade ao processo de criação do Instituto Superior de Aeronáutica e Indústria Turística na Ilha, mas que o seu funcionamento não depende somente da vontade do executivo, pois há passos que têm que ser dados pela Reitoria da Universidade Técnica do Atlântico (UTA).

“Fomos dando continuidade a esta iniciativa. Neste momento, há necessidades que temos que colmatar. Uma é a nível das Infraestruturas locais de Acolhimento do instituto aqui no Sal. Já foram identificadas as instalações”, indica a governante que destaca que o processo está a ser operacionalizado para viabilizar a abertura dos cursos.

No entanto, lembra, para abertura dos cursos é preciso que a própria UTA autorize os cursos junto da Agência Reguladora do Ensino Superior.

Monteiro lembra que os estatutos da UTA contemplam duas unidades orgânicas, sendo uma Ilha de Santo Antão ligada às ciências e tecnologias agrárias, e outra na Ilha do Fogo, onde serão ministrados os cursos de geociências e vulcanologia.

Para já ainda não há uma data definida para a entrada em funcionamento do Instituto Superior de Aeronáutica e Indústria Turística na Ilha do Sal uma vez que, explica Eurídice Monteiro, para além das condições logísticas e de parcerias, os cursos a serem ministrados terão que ser aprovados pela entidade reguladora do ensino superior.

E para assegurar que no momento do lançamento das ofertas formativas estejam criadas todas as condições logísticas à Secretaria de Estado do ensino superior vai estar esta segunda e terça-feira na Ilha do Sal.

Durante esses dois dias, Eurídice Monteiro tem agendado visitas às instalações que vão servir de base a esse novo Instituto, o Instituto Nacional de Meteorologia e geofísica, Câmara Municipal do Sal e a Asa, que enquanto parceira, “vai nos ajudar muito na implementação deste Instituto” para formação na área do turismo e da aeronáutica civil.