Arbitragem/Alcídia Santos: Uma das primeiras árbitras de Cabo Verde que deseja mais uma insígnia FIFA

14/02/2022 00:44 - Modificado em 14/02/2022 00:44

Com 20 anos de arbitragem, Alcídia Santos traçou a sua carreira baseada no apito de competições regionais, nacionais e algumas internacionais, sabendo assim conciliar esta com outros papéis da sua vida. No entanto, antes que a carreira termine, deseja voltar a estar apto para competições fora do país.

Diz nunca ter sido jogadora de futebol, mas já deu alguns chutes na bola na terra batida frente a sua casa, quando ainda jovem.

Mesmo não sendo jogadora federada, entendia muito bem situações e jogadas e sugeria decisões que tomaria. Foi então que um “grande amigo” lhe observou, sugeriu-lhe enveredar pela arbitragem, começando por participar numa formação para árbitros em 2001, ou seja aos 20 anos entrou para a arbitragem.

Em 2001, Alcídia Santos foi uma das primeiras árbitras de Cabo Verde. De árbitra assistente passou, um tempo depois, para árbitra principal, o que lhe fez ganhar gosto pela coisa até se transformar numa paixão.

De 2008 a 2019 foi considerada árbitra internacional, ou seja, conquistou a insígnia FIFA, ficando assim habilitada a apitar encontros internacionais.

A insígnia, que representa a comprovação de êxito para os que trilham a carreira da arbitragem no futebol, para a árbitra foi uma das coisas que mais a marcou durante esses anos.

A partir desta conquista, esta árbitra conseguiu estar apta a arbitrar jogos de campeonatos organizados pela FIFA.

“Fui uma das primeiras árbitras de São Vicente, a nível do país fui das primeiras a apitar no campeonato nacional e uma das primeiras de Cabo Verde a apitar a nível internacional. Em 2016, fiz meu primeiro jogo como árbitro principal internacional na Argélia. No ano de 2014, foi como árbitra para os Jogos da CPLP de Sub-17 em Angola”, lembra Santos.

A mesma refere que, com a conquista da insígnia sentiu estar a evoluir a cada dia na arbitragem, participando assim em várias formações com destaque para alguns que fez em Cabo Verde e outros países africanos, incluindo Senegal, Egipto por duas vezes, e Camarões.

A exceção é para o ano de 2019 que lembra com alguma tristeza, em que as coisas não correram como planejado porque, segundo diz, falhou nos testes que lhe davam uma garantia para ter novamente a insígnia FIFA.

“Neste momento, não estou inscrita na FIFA isso deixou-me muito triste, e foi o motivo da minha paragem de 2 anos”, lamenta a árbitra, indicando que, durante a paragem sentiu a vontade de estar no campo e de sentir a adrenalina.

A retoma das atividades em Agosto de 2021, foi graças ao “apoio da família e dos amigos” e que ainda diz ter muita a dar e a contribuir para a arbitragem cabo-verdiana.

“Arbitrar para mim é gratificante, porque faço com paixão. Quando estou no campo dou tudo de mim. Quando sei que fiz um bom trabalho saio contente e quando sei que falhei não fico tranquila, mas sei que da próxima faço melhor”, destaca.

Como ninguém consegue agradar a todos, por conta das decisões tomadas no campo durante as partidas, mas diz sempre tentar conquistar seu espaço “sem pisar ninguém”.

Mesmo com alguns episódios nada agradáveis no campo, Alcídia Santos mostra-se confiante e disposta a “continuar até que não der mais”, quando já faltam 5 anos de arbitragem.

“É de louvar que a arbitragem esteja a ter cada vez mais mulheres. É sempre bom que venha mais mulheres, porque as que já estão há muito tempo na arbitragem estão quase a findar a carreira e precisamos das mais novas para dar continuidade”, finaliza

Refira-se que, em Abril de 2016, Alcídia Santos chefiou um trio de arbitragem feminino de Cabo Verde, indigitado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), para dirigir o jogo Argélia–Quênia, a contar para o Campeonato Africano das Nações em feminino.

AC – Estagiária