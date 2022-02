São Vicente: PN diz que tem atuado firme nos casos de perturbações na via pública com motocicletas

14/02/2022 00:15 - Modificado em 14/02/2022 00:15

Além da barulheira, moradores denunciam inúmeras infrações de trânsito que podem colocar em risco a vida de condutores na estrada. A Polícia Nacional diz que tem intensificado as operações.

Na verdade, quem já esteve no quintal do Comando da Polícia Nacional em São Vicente, pode ver o grande número de motos apreendidas no local, bem como as bicicletas. A maior parte, diz fonte polícias são fruto de atuações que a PN tem feito na cidade, na Avenida Marginal, Avenida 12 de Setembro, na Avenida da Escola Técnica, entre outras, bem como em zonas distantes, como a estrada de Calhau/ Norte de Baía, local de eleições de vários motards de São vicente, que escolhem o local para manobras.

No dia a dia, as redes sociais são inundadas de denúncias de jovens a circular na via pública de moto, realizando manobras que podem colocar a vida de outras pessoas em risco, bem como a barulheira que provocam, com as alterações feitas no escapamento e que segundo as denúncia a PN sabe e não tem feito nada.

Contudo, conforme informações recolhidas por este online, fonte da PN diz que a situação não é bem assim e que a polícia tem atuado em vários casos e a prova disso, é o quintal do Comando da PN na ilha que está “abarrotado” com estes veículos.

Sobre estas reclamações da sociedade, que a PN não faz nada, diz que esta é uma situação, que a polícia em termos de atuação prioriza determinados aspectos. “Temos um Centro de Comando que recebe várias solicitações de utentes, e muitas vezes priorizamos outras situações, como alguém que corre risco de vida na sequência de uma briga, assalto ou outra situação, e descuramos um grupo de motards, porque estamos apressados a dar resposta a solicitação, e quando accionamos outra viatura, já não os encontra, ou fogem”.

A PN assegura, esta fonte policial, que tem trabalhado neste sentido, com base em operações, apresentações, com condutores autuados, e detidos também, já que não estão muitas vezes habilitados a conduzir veículos a motor na via pública.

“Sem habilitações sabemos que são um perigo para qualquer um que circula na via pública”, sustenta este agente da autoridade que diz ainda, que muitas vezes, estes condutores não têm noção dos sinais de trânsito e entram a toa nos cruzamentos e entram nas rotundas de qualquer forma. E tudo isso são constrangimentos que temos tido”.

“A polícia tem tido uma preocupação à luz daquilo que a sociedade tem vindo a queixar e temos intensificado as ações é só ir no quintal e ver o número de motos que temos aprendido, que são aprendidos nem função de manobras perigosas nas estradas, de condutores, entre os quais, menores que conduzem sem habilitação”.

Aliás esta é uma parte que chama atenção, aos tutores para terem mais atenção aos filhos menores, que andam de moto sem habilitações. “Vários menores que já foram detidos e apresentados na Curadoria de Menores. Conduzem veículos a motor e neste sentido com base nas normas e regulamentação, por serem menores, sempre quando isso acontece acionamos os pais e agendamos uma dia para responderem na Curadoria de Menores para que fiquem a par daquilo que o que os filhos andam a fazer na via pública”.

Muitos pais, prossegue, ficam chocados quando são chamados pela polícia, já muitas vezes a educação em casa é diferente, mas quando saem em grupos, mudam de comportamento.

Em relação à perturbação de ordem pública, reconhece que é pouca, e considera que é necessário, mesmo, também que a sociedade reveja em determinados aspectos e exerça uma condução cidadã que não coloca em causa a vida de ninguém na via pública.

EC