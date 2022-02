Quase 100% das meninas com 10 anos, a nível nacional, já estão vacinadas contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV)

13/02/2022 23:58 - Modificado em 13/02/2022 23:58

Mais de 96 por cento (%) das meninas com 10 anos, a nível nacional, já estão vacinadas contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV).

“Noventa e seis por cento das meninas com 10 anos, a nível nacional, já estão vacinadas contra o HPV”, revelou o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, considerando tais dados “importantes”, tendo em conta que o cancro do colo do útero é o quarto tipo de cancro mais comum em mulheres a nível mundial.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra o HPV para meninas de 10 anos arrancou no dia 16 de Agosto de 2021 a nível nacional e é totalmente financiada pelo Governo, através do Orçamento do Estado, e conta com a parceria do Unicef e da OMS.

A vacina é administrada no braço direito e deve ser em duas doses, com intervalo entre a primeira e a segunda dose de no mínimo 6 meses.

Prevê-se nesta primeira fase vacinar cerca de 4.900 meninas, com 10 anos, e mais tarde, pretende-se alargar a faixa etária e, assim, abranger também as meninas até aos 13 anos.

Apesar do cancro do colo do útero ser actualmente prevenível e tratável, cerca de 300.000 mulheres morrem por ano, e mais de 85% destas mortes ocorreram em países de renda média e baixa, fundamentalmente nas regiões menos desenvolvidas.

Os Vírus do Papiloma Humano (HPV), transmitidos por contacto sexual, são responsáveis por 70% dos casos de cancro do colo do útero registados no mundo, e para a sua prevenção foram desenvolvidas e homologadas pela OMS três vacinas eficazes, que permitem a prevenção das lesões pré-cancerosas que, caso não forem tratadas, podem progredir para o cancro do colo do útero, vulvovaginal, bem como as verrugas anogenitais nas mulheres e homens.

Assim com o objectivo de baixar a taxa de morbi-mortalidade por cancro do colo do útero no País, o Ministério da Saúde decidiu introduzir a vacina contra o HPV, numa primeira fase, para as meninas adolescentes, de 10 anos de idade, ou seja, nascidas no ano de 2011, com abrangência nacional, tendo em conta o custo-efectividade e custo-benefício, embora os resultados possam ser visíveis a longo prazo após o início da vacinação.