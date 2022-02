PJ assegura que não descarta nenhuma imformação sobre as crianças desaparecidas em Cabo Verde

14/02/2022 00:03 - Modificado em 14/02/2022 00:03

Sobre alguns boatos, denúncias, que estão a circular nas redes sociais, de que as crianças desaparecidas em Cabo Verde estão nos EUA, a Polícia Judiciária (PJ)garantiu que na investigação “não se deve ignorar nada” e que “tudo deve ser esclarecido e apurado.

“Há necessidade de confirmar a veracidade destas denúncias que circulam nas redes sociais sobre o desaparecimento de crianças em Cabo Verde e a PJ está a fazê-la”, conforme fonte citada pela Inforpress.

Sobre o mais recente caso de uma eventual tentativa de rapto de um adolescente em Ponta d’Água, a PJ confirmou que a mãe do rapaz denunciou o acontecimento e que “o mesmo se encontra em investigação”.

“A PJ está a fazer o seu trabalho em articulação com a Polícia Nacional de modo a confirmar a veracidade desta denúncia”, informou a Assessoria de Comunicação e Imagem da Polícia Judiciária.

Ainda sobre este mesmo assunto, Ana Rosa Lopes dos Santos, mãe do adolescente Elvis dos Santos Veiga, alvo de suposta tentativa de rapto no dia 30 de Janeiro, conta que o filho saiu de casa, por volta das dez horas, para ir à catequese e no caminho surgiram umas pessoas que lhe pediram para lhes comprar uma garrafa de água.

“Ele disse-me que foi abordado por um cidadão cabo-verdiano que lhe deu 200 escudos para lhe comprar uma garrafa de água. Depois de entregar a garrafa de água, agarram-no pelo braço, colocaram-no dentro do carro e taparam-no a boca”, conta a mãe, garantindo que o filho lhe confidenciou que, depois de lhe terem tapado a boca e o nariz, nada mais sentiu.

A mãe do adolescente acredita que o filho foi obrigado a inalar algum produto que fez com que perdesse o sentido.

C/Inforpress