Futebol/São Vicente: Académica vence Farense (1-0) e é líder isolada do regional

13/02/2022 23:45 - Modificado em 13/02/2022 23:45



A Académica do Mindelo venceu na tarde deste domingo, 13, a formação do Farense por 1-0, e com isso saltou para a liderança isolada do campeonato regional de futebol em São Vicente, isto beneficiando dos empates do Mindelense e do Batuque.

A jornada 7 e última da primeira volta do campeonato regional de futebol, iniciou no sábado, 12, com o jogo grande da jornada entre, Mindelense e Batuque FC, mas o jogo não saiu do nulo, pelo que as duas formações contabilizaram um ponto cada.

Quem aproveitou este resultado foi a Académica do Mindelo, que venceu hoje o Farense no jogo que fechou a jornada e a primeira volta, por um golo sem resposta, para saltar para a liderança isolada da prova com 15 pontos. O único golo do jogo foi apontado pelo avançado Tchukim.

Também o Derby aproveitou para subir na tabela classificativa, após vencer no sábado, a formação do Salamansa por 2-0. Os Dragões da Praça Estrela igualaram o Mindelense e Batuque com os mesmos 14 pontos.

No outro jogo da jornada os Falcões do Norte venceram hoje o Castilho por 2-0, e subiram na tabela classificativa, enquanto que os castilhianos continuam a lutar para sair da zona apertada.

Na classificação, disputadas as primeiras seis jornadas do Campeonato Regional a Académica lidera com 15 pontos, seguido pelo Mindelense, Batuque e Derby com catorze pontos, cada, Falcões 10 pontos, Farense tem 6, Castilho soma 4 ponto, enquanto que o Salamansa soma 3 pontos.