COVID-19:Cabo Verde é o país dos PALOP com maior taxa de vacinação

13/02/2022 23:40 - Modificado em 14/02/2022 00:23

Cabo Verde é neste momento o país dos PALOP com a maior taxa de vacinação contra a covid-19, estando até então com 52% da população vacinada.

De acordo com os dados divulgados hoje as taxas de vacinação anti-covid-19 nos países africanos de língua portuguesa estão todas acima da média africana, para o que têm contribuído as doações feitas por Portugal, disse o diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT).

Cabo Verde, e o pais dos PALOP com maior cobertura de vacinacao contra a covid19, e tem neste momento 52% da população vacinada, emquanto que Moçambique tem 30%, Angola está a chegar aos 16%, São Tomé e Príncipe tem 31% e a Guiné-Bissau está com cerca de 15% de cobertura.

Cabo Verde integra assim o grupo de meia dúzia de países africanos com melhor nível de testagem, organizou-se do ponto de vista de cuidados intensivos e, juntamente com a Guiné-Bissau, foi dos países que não tiveram diminuição da cobertura das outras vacinas.

Angola está na 20.ª posição a nível da África e em segundo lugar em relação à gravidade da doença nos PALOP, com cerca de 100 mil casos e cerca de 1.900 óbitos.

Cabo Verde tem cerca de 56 mil casos notificados e está com 400 óbitos, o que pode parecer pouco, mas representa 700 mortes por milhão de habitantes, uma taxa que “acaba por ser um pouco elevada”.

A Guiné-Bissau vem a seguir a Cabo Verde, com 36.000 casos está na 52.ª posição do ‘ranking africano’, mas tem 432 óbitos. São poucos óbitos de uma forma geral, mas em termos de mortalidade por milhão de habitantes é bastante acentuada”.

São Tomé e Príncipe é o país que tem menos casos: 6.000 infeções e 71 óbitos.